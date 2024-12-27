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أخبار مصر

دورة تدريبية حول تربية نحل العسل وإنشاء المناحل في شمال سيناء

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
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 نظمت محطة بحوث بالوظة دورة تدريبية تحت عنوان "أساسيات تربية نحل العسل وإنشاء المناحل في المناطق الصحراوية".

 استهدفت الدورة المهندسين الزراعيين والمزارعين في منطقتي بالوظة ورمانة بشمال سيناء، بحضور المهندس سعيد سلامة مدير عام الإدارة الزراعية برمانة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس محطة بحوث بالوظة، أن الدورة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية نحل العسل في تلقيح المحاصيل وزيادة الإنتاج، فضلًا عن التعريف بمنتجاته ذات القيمة الطبية. كما تم التطرق إلى أهمية مشاريع تربية خلايا النحل كوسيلة لتوفير فرص عمل وزيادة دخل المزارعين. 

كما تم استعراض كيفية إنشاء المناحل، والأدوات اللازمة لذلك، والشروط الواجب توافرها، بالإضافة إلى تقديم التوعية بأحدث الأساليب لمكافحة الآفات والأمراض التي قد تصيب النحل. كما تم مناقشة التحديات التي قد تواجه تربية النحل في المناطق الصحراوية وسبل التغلب عليها.

وتضمن البرنامج التدريبي محاضرات ودورات عملية ألقاها الدكتور محمود الكيلاني باحث بقسم وقاية النبات بالمركز، حيث قام بتدريب المشاركين على كيفية ترتيب خلايا النحل تحت التظليل، والتعرف على مكونات الخلية وأفراد طائفة النحل، بالإضافة إلى شرح طريقة فحص طائفة النحل والتأكد من صحتها.

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الادارة الزراعية المناطق الصحراوية لدكتور اشرف عبد الباسط زيادة الإنتاج
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