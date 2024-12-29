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خارج الحدود

استهداف هاتفه بصاروخ موجه، رواية جديدة عن عملية اغتيال إسماعيل هنية

هنية، فيتو
هنية، فيتو

نفت حركة حماس، اليوم، مزاعم الاستخبارات الإسرائيلية التي كشفت أمس، أن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق للحركة،  تم عبر زرع قنبلة في غرفته بطهران أواخر يوليو الماضي.

 

رواية إسرائيلية حول طريقة اغتيال إسماعيل هنية

وقالت حركة حماس في بيان لها، اليوم، أن هذه الرواية التى  ساقها الاحتلال الإسرائيلي والإعلام العبري، حول طريقة اغتيال هنية ليست سوى جملة من الأكاذيب.

 

اغتيال إسماعيل هنية بصاروخ موجه يزن 7 كيلو ونصف

وأشارت حماس، إلى أن التحقيقات التي قامت بها الحركة عبر اللجنة المشتركة بين أجهزة الأمن الخاصة بها وأجهزة الأمن الإيرانية خلصت، إلى أن عملية اغتيال إسماعيل هنية، تمت بواسطة صاروخ موجه يزن 7 كيلو ونصف من المتفجرات استهدف مباشرة الهاتف المحمول الخاص به داخل غرفته بمقر الضيافة الإيراني الرسمي في العاصمة طهران.

جنازة هنية، فيتو
جنازة هنية، فيتو

 

يشار إلى أن القناة 12 العبرية، كانت بثت تقريرا أمس حول طريقة اغتيال هنية، لافتة إلى أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر المعلومات.

إسرائيل تتحدث عن اغتيال هنية بقنبلة فى غرفته

كما زعمت، أن عملية اغتيال هنية، تمّت باستخدام قنبلة دقيقة يتم التحكم فيها عن بعد، وضعت داخل غرفة هنية بهدف تصفيته.

 

وكان رئيس المكتب السياسي السابق لحماس استشهد أواخر يوليو الماضي، خلال زيارته إلى إيران بعيد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان.

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وجاء اغتيال هنية، بعد استهدف القيادي فؤاد شكر، أحد كبار مستشاري الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، قبل يوم واحد أيضا في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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