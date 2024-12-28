إسرائيل تسمح بنشر معلومات جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية في طهران

قالت "القناة 12" العبرية مساء اليوم السبت، إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، سمحت بنشر معلومات جديدة حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

نشر معلومات جديدة حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

وأوضحت أنه تم رصد هنية وهو يرتاد الموقع ذاته بطهران مرات عدة ويبقى في الغرفة نفسها.

وأشار إلى أن الموساد اغتال هنية بواسطة قنبلة وضعت في غرفته بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد غيره.

تفاصيل عملية اغتيال هنية

وتابعت: القنبلة وضعت في غرفة هنية قبل بدء مراسم تسلم الرئيس الإيراني الجديد منصبه.

كما أشارت إلى أنه ليلة اغتيال هنية تعطل مكيف غرفته وهو ما كان سيؤدي لإلغاء المهمة لكن الإيرانيين أصلحوه.

وأوضحت أن عملية اغتيال هنية كانت من الأخطر والأكثر حساسية في تاريخ المخابرات، فهنية كان أحد المشاركين في التخطيط للهجوم على إسرائيل.

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