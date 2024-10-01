خامنئي يوجه رسالة إلى إسرائيل بعد هجمات إيران الصاروخية
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم الثلاثاء، إن ضربات جبهة المقاومة ستصبح أقوى وأكثر إيلامًا على إسرائيل، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
الهجوم الإيراني على إسرائيل
وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، في ظل الرد على اغتيال حسن نصر الله، وإسماعيل هنية.
وكانت أمريكا حذرت إسرائيل، من هجوم إيراني وشيك على مواقع إسرائيلية الليلة، بهدف الانتقام للأحداث.
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