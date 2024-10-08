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خارج الحدود

رئيس فنزويلا: اغتيال هنية ونصر الله هدفه عرقلة وقف إطلاق النار

مادورو،فيتو
مادورو،فيتو

نفذت إسرائيل عمليات اغتيال لكل من أمين عام حزب الله حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بهدف تعطيل توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار.

أسباب اغتيال نصر الله وهنية

وأعرب عن هذا الرأي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وقال في حديث بثته قناة VTV: "لقد اغتالوا حسن نصر الله بينما كانت معاهدة السلام في طور الموافقة عليها، والتي، كما ذكرت الولايات المتحدة، كان [رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين] نتنياهو سيقبلها".

مادورو يتهم إسرائيل بإغراق المنطقة بأكملها

وأضاف مادورو: "لقد اغتالوا هنية في طهران عندما كان من المقرر إجراء حوار مع الرئيس المنتخب الإيراني، فما هو المغزى في ذلك؟ هذا هو المنطق المجنون للحرب النازية-الصهيونية-الفاشية التي تهدف إلى إغراق المنطقة بأكملها بالعنف".

ويرى الرئيس الفنزويلي، أن الوضع في الشرق الأوسط أظهر أن "القانون الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة باتت تحت الأنقاض".

وقال مادورو: "لقد أظهرت محكمة العدل الدولية أنها تخضع لقوى الغرب والصهيونية. كان بإمكانها وقف المجازر والإبادة الجماعية، لكنها لم تستطع ذلك، ولم ترغب في ذلك".

ووفقا لرئيس فنزويلا، "تمت إصابة القانون الدولي بجرح مميت، وأنه يتم استخدام مؤسسات الأمم المتحدة ضد الشعوب".

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