تخصيص أرض فضاء لإقامة سوق اليوم الواحد بالبياضية في الأقصر

شن الدكتور عبد الخالق حسنى رئيس مركز ومدينة البياضية في الأقصر حملة لتنظيم سوق اليوم الواحد بالمركز، والمقام على امتداد شارع الذهبي بمدينة البياضية، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لتقنين أوضاع الأسواق العشوائية، وتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأسواق.

سوق اليوم الواحد في الأقصر



وأوضح رئيس مركز البياضية في الأقصر، بأنه توجد أرض فضاء تعود ملكيتها للدولة ومجاورة لهذا السوق، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستغلالها لإقامة سوق اليوم الواحد اعتبارا من الأسبوع القادم، والذى يقام يوم الأربعاء من كل أسبوع وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى وخدمة أهالي هذه المنطقة والقضاء على الممارسات العشوائية التي تؤثر سلبًا على البيئة، مثل تراكم النفايات أو إشغال الطرق العامة.



يأتى ذلك فى ضوء توجهات الدولة بتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين عبر توفير حلول مستدامة، فى سياق تنظيم الحركة المرورية والتجارية وحماية حقوق الباعة والمستهلكين على حدٍ سواء، مع الحد من التأثيرات السلبية للأسواق العشوائية على البيئة والمظهر الحضاري.

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