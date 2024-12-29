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أخبار مصر

فرقة طبية مجانية للكشف على المواطنين في سوق اليوم الواحد بالجمالية (صور)

فرقة طبية مجانية
فرقة طبية مجانية للكشف على المواطنين في سوق اليوم الواحد
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شاركت فرقة طبية بسوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، والذي افتتحه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة. 

وتقوم الفرقة الطبية بالكشف بالمجان عن الأمراض المزمنة للمواطنين المترددين على سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية. 

من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  أن باكورة العمل تنطلق من العاصمة، وتم افتتاح 6  أسواق باليوم الواحد بمحافظة القاهرة حتى الأن.

 

وأضاف خلال افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوص على أن يكون سوق اليوم الواحد لمدة يومين بدلا من يوم واحد، واستمرار الدعم والتعاون المستمر بين المحافظات وبعضها والحكومة  والقطاع الخاص، والذي ينعكس على انخفاض الأسعار بتلك الأسواق. 

وأكد وزير التموين  أنه سيتم تنظيم معرض أهلا رمضان داخل سوق اليوم الواحد، بحلول شهر رمضان الكريم، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتلبية كافة احتياجات المواطنين 

وتأتي مبادرة أسواق اليوم الواحد في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

 

يأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها. 

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التنمية المحلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
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