مكتبة دمنهور تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة، وجامعة دمنهور، ندوة ثقافية عن أهمية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، بمبنى المؤتمرات بالمكتبة، وذلك بمشاركة الدكتور عيد بلبع استاذ النقد والبلاغة والعميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة المنوفية، والدكتور محمد خليفة رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية بدمنهور، وأدار اللقاء الدكتور أحمد شتيه.

جاء ذلك بحضور محمد بسيوني وكيل وزارة الثقافة، وأحمد الهواشي مدير المكتبة، والشعراء صلاح اللقاني، بهجت صميدة، وعمرو الشيخ، محمد الحناطي، وهاجر عمر وأحمد شلبي، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

لم يعد للشباب الدراية الكافية لتلقي المعرفة



أكد الدكتور عيد بلبع، أهمية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي جاء في ظرف ثقافي شديد الحساسية مع اضطراب ثقافي، حيث لم يعد للشباب الدراية الكافية لتلقي المعرفة خاصة الجانب اللغوي الذي يعتبر يمثل هويتنا، مشيرا الي استثنائية اللغة العربية عن غيرها من اللغات بالعالم، فعدد الناطقين بها أقل بكثير عن غيرها من اللغات الأخرى، لصفوتها المتفردة بها منذ قبل الإسلام التي كانت متوفرة على مستوى الإبداع الشعري دون وجود لديهم مدارس لتعليم اللغة.

التواصل الراقي في استعمال اللغة في الإقناع بتحويل المواقف



أشار الدكتور بلبع، إلى أن اللغة العربية لها عدة مستويات، منها التواصل البسيط، ويقصد بها المفهوم يساوي المنطوق، وهناك مستوى جمالي احتفالي، والذي يتمثل في الشعر ويتضمن اللغة الفنية الاستثنائية لها اكثر من معنى، أما المستوى الثالث وهو التواصل الراقي في استعمال اللغة في الإقناع بتحويل المواقف سواء سياسية او دينية.

ضرورة توجيه أولادنا وطلابنا علي تعلم اللغة العربية



حذر الدكتور محمد خليفة، من خطورة الغزو الثقافي، والفكري، نتيجة العولمة وتبني البعض الفكر الخاطئ بالإدارة، بأن يتم القطيعة المعرفية لتواصل بتراثنا والتعلق بالغرب، مشيرا أن هناك خطر يهدد الهوية واللغة خاصة أمام تشجيع الأبناء علي تعلم اللغة الانجليزية علي انها لغة التكنولوجيا، مضيفا أن لمقاومة ذلك الهجوم علي اللغة العربية ضرورة توجيه أولادنا وطلابنا علي تعلم اللغة العربية،ولا نقتصر علي مجرد احتفالات سنوية باليوم العالمي للغة العربية.

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