لضمان توفير الخدمات بأفضل جودة، حملات رقابية مكثفة بقرى واحات الوادي الجديد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، حملة رقابية مكثفة بقرية المنيرة، وذلك في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان توفير الخدمات بأفضل جودة، وتحت رعاية السيد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتوجيهاته المباشرة.

وأكد جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان له اليوم الجمعة، أن الحملة ركزت على متابعة الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالأنشطة التجارية، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 5 محاضر متنوعة شملت مخالفات تتعلق بعدم وجود شهادات صحية، وعدم إعلان الأسعار في المحلات التجارية. تأتي هذه المحاضر كجزء من الجهود المبذولة لضمان سلامة المنتجات الغذائية، وتوفير بيئة تجارية آمنة وشفافة للمواطنين.

تؤكد الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بالوادي الجديد، أن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري لضبط الأسواق، والتأكد من التزام جميع المحلات والمنشآت التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وتقدمت الوحدة المحلية بالشكر لجميع الجهات المشاركة في الحملة على جهودهم المبذولة لضمان سير العملية الرقابية بالشكل الأمثل، مؤكدة على ضرورة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان استمرارية الرقابة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية.

تأتي هذه الحملات بإشراف عام من جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، وبتنسيق مع الجهات المعنية مثل التموين، وحماية المستهلك، ولجنة الرقابة، بهذا، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة دورها الريادي في الحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان توفير السلع والخدمات بالمواصفات التي تليق بأهالي المحافظة.

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