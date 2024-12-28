السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 5 عربات حنطور مخالفة في الأقصر

أثناء الحملة
أثناء الحملة

شن مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومشاركة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة، بهدف ضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوارع مدينة الأقصر.

حملات لضبط المخالفين من سائقى الحنطور بالأقصر 

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 5 عربات حنطور مخالفة، وتم التحفظ عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقى الحنطور، بوضع "حفاضات" للحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتسوية الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم.


ومن جانبه شدد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة باتخاذ إجراءات رادعة ضد أي عربة مخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني أو عدم ارتداء الحفاضات للخيل، وذلك عبر تنفيذ حملات مكبرة بصفة دورية منتظمة، مؤكدًا أن عند تكرار المخالفة سيتم مصادرة العربة بصفة نهائية وعدم الترخيص لها.

شارك في الحملة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وبسام سيد أحمد عضو متابعة ميدانية، ومحمد عبد الحميد رضوان عضو بقسم الإشغالات، وأسامة توفيق مدير إدارة النقل البطيء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر مجلس مدينة الأقصر عربات الحنطور سيارات النقل البطيء

مواد متعلقة

عقد ندوات تثقيف صحي لطلاب المدارس بمدينة الأقصر (صور)

اليوم، قطع المياه عن قرية الدير بالأقصر بسبب أعمال الصيانة

محافظ الأقصر يزور دير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا لهذا السبب (صور)

محافظ الأقصر: افتتاح مشروعات تنموية في إسنا خلال 2025
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من حمو بيكا على ترحيله إلى سجن برج العرب

بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى

ترحيلات القاهرة تسلم حمو بيكا لأمن الإسكندرية، ونيابة الدخيلة تحقق معه بسبب حفل “وش غضب”

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة

متى يتم تنفيذ عقوبات لجنة الانضباط؟ مصدر باتحاد الكرة يرد

كهربا يعتذر لجماهير الأهلي: "فيه ناس عايزة تدمرني"

إيقاف مروان حمدي 6 مباريات، اتحاد الكرة يعلن قرارات لجنة الانضباط

منوعات

المزيد

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ما الحب إلا للحبيب الأول، لامين يامال يعود إلى صديقته رغم الخيانة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

بـ 32 جنيها’ سعر السكر اليوم السبت 28-12-2024 في مصر

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: الاحتفال برأس السنة الميلادية جائز شرعًا في هذه الحالة

تفسير "إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ".. رئيس جامعة الأزهر يوضح (فيديو)

كيف تكون الخشية من الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية