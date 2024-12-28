السبت 28 ديسمبر 2024
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محافظات

إزالة بناء مخالف ورفع 70 طن أتربة في الأقصر (صور)

أثناء الحملة
أثناء الحملة

قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بتنفيذ حملة مكبرة  لإزالة أعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة حي شمال مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بالتصدي بكل حسم لتعديات البناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص، وإزالتها في المهد.

تنفيذ إزالة فى المهد لأعمال بناء مخالف بحي شمال بمدينة الأقصر

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن أعمال البناء المخالف عبارة عن أعمدة خرسانية وقواطيع من الطوب الأحمر والأبيض في منطقة نجع الشيخ مبارك بالحزام الأخضر بالنجع الطويل بإجمالي مساحة حوالى 100 م تقريبًا، وتمت أعمال الازالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

محلية الزينية في الأقصر تواصل حملات النظافة


وعلى صعيد آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة أحمد أبو عيش بتنفيذ حملة نظافة مكبرة، وتركيب كشافات إنارة بالمناطق الحيوية بقرى العشي والصعايدة والزينية قبلي وبحري.

رفع كفاءة إنارة الطرق بالزينية شمال الأقصر 

وأوضح رئيس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر ان كافة الأعمال تمت بالتنسيق مع رؤساء المجالس القروية، وبلغ إجمالي التراكمات والمخلفات المرفوعة 70 طنا تقريبًا، وكذلك تمت متابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار بكافة قرى المدينة لتسهيل الرؤية الليلية لسائقى السيارات، جاء ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة منظومة النظافة والطرق الرئيسية والجانبية.

 

 

 

 

 

 

 

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