جوائز دولية، حصاد التعليم في الأقصر خلال 2024

أعلن الدكتور صفوت الجارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أنه على مدار عام 2024 حصد الطلاب عدد من المراكز في أنشطة التربية الرياضية والكشافة على النحو التالى، عدد 4 طلبة حصلوا على مركز أول أفريقيا في مسابقات كونغو فو وتايكوندو، ومركز ثاني أفريقيا في مسابقة الكاراتيه، مركز أول جمهوري في مسابقة المدارس الفنية، مركز أول جمهوري في مسابقة ألعاب القوى 5 كيلو جري.

حصاد تعليم الأقصر 2024

وفوز 2 طلبة مركز ثالث جمهوري في مسابقات تايكوندو وبطولة العرب الدولية (اختراق ضاحية)، وحصول طلبة التعليم المجتمعي على مستوى الجمهورية للعبة الكارتيه عدد 5 طلبة على ميداليات ذهبية كوميته، (عدد 7) حصلوا على فضية كوميته، (عدد 3 ) برونزية كاته، والميدالية البرونزية لألعاب القوى تحت 16 سنة بمشروع البطل الأوليمبي على مستوى الجمهورية، و مركز أول جمهوري ببطولة الدورة الرمضانية التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية المقامة بالإسكندرية، مركز خامس جمهوري ببطولة السباحة (سباق 200م صدر)، مركز خامس جمهوري في بطولة المدارس للكاراتيه مرحلة ثانوي.



وبالنسبة لأنشطة التربية المسرحية حصدت مديرية التربية والتعليم المراكز الآتية: مركز أول جمهوري في مسابقات " أعياد الطفولة " ومسرحة المناهج مرحلة ابتدائي – إعدادي، ومركز ثاني جمهوري استعراض ( تعظيم سلام ) ومسرحية ( غابة المحبة )، ومركز ثاني جمهوري مسابقات " أعياد الطفولة " مرحلة ابتدائي والإلقاء الشعري مرحلة ابتدائي،ومركز ثالث جمهوري في مسابقة (الإلقاء الشعري) مرحلة إعدادي.



أما عن أنشطة الصحافة والإعلام التربوى حصدت المديرية المراكز التالية: مركز أول جمهوري في مسابقات معرض الصحافة العام (جميع المراحل)، ومعرض الصحف والتصوير الصحفي (جميع المراحل )، ومركز ثاني جمهوري في مسابقات القصة القصيرة ( إبتدائي ) والتقرير الصحفي ( ثانوي ) والكاريكاتير الصحفي ( إبتدائي )، ومركز ثالث جمهوري في مسابقات الإذاعة ( تربية خاصة– ثانوي فني ) والكاريكاتير الصحفي (إعدادي- ثانوي )، ومركز رابع جمهوري في مسابقات الإذاعة ( إعدادي )، القصة القصيرة ( إعدادي )، ومركز خامس جمهوري في مسابقات حديث صحفي الإلكتروني( إبتدائي) والمجلة الإلكترونية(إبتدائي) والإذاعة ( ثانوي)، الكاريكاتير الصحفي (تربية خاصة).

و في أنشطة التربية الاجتماعية والزراعية والموسيقية والفنية حصد الطلاب عدد من المراكز على النحو التالى، مركز أول- ثاني – ثالث جمهوري في مسابقة لمحات من الهند( جميع المراحل )، المركز الثاني جمهوري بمسابقات الأخصائي المثالي للاتحادات الطلابية مرحلة ثانوي، الفنون البيئية، المسابقة الشتوية للمرحلة الثانوي العام، المركز الثاني والحادى عشر جمهوري في مسابقة تنمية القدرات، مركز رابع جمهوري بمسابقات الأمين الأول لمجالس الأمناء والآباء والمعلمين مرحلة إعدادية، أجمل حديقة مدرسية، مركز خامس جمهوري في مسابقات جماعة أصدقاء بيت العائلة النموذجية مرحلة إعدادية، تنمية القدرات صيف 2024.



أما عن أنشطة الأقتصاد المنزلى والتنمية المستدامة حصدت المديرية المراكز الآتية، مركز أول جمهوري في مسابقة المولد النبوي للاقتصاد المنزلي، مركز ثالث جمهوري في مسابقة النشاط الصيفي للاقتصاد المنزلي، مركز رابع جمهوري في مسابقة النظافة الشخصية مرحلة إبتدائية، مركز خامس جمهوري في مسابقة التراث الشعبي مرحلة ثانوي، مركز سابع جمهوري في مسابقة الأبحاث (ابتدائي - ثانوى).

وبالنسبة لأنشطة التربية الدينية حصدت المديرية على المراكز التالية، مركز ثاني جمهوري بمسابقة حفظ القرآن والثقافة الإسلامية للمرحلة الثانوية، مركز ثالث جمهوري بالمسابقة الثقافية للتربية الدينية المسيحية للمرحلة الإعدادية، مركز سادس جمهوري بالمسابقة الثقافية التربية الدينية المسيحية للمرحلة الثانوية.

وفي أنشطة المكتبات والتطوير التكنولوجى والعلوم والرياضيات واللغة الفرنسية حصدت المديرية مركز أول جمهوري لمدرسة إسنا الثانوية بنات وحصولها علي الدرع الذهبي بمسابقة المكتبة النموذجية، وثالث جمهوري بمسابقة "مصمم مايكروسوفت" للمرحلة الأعدادية، وسادس جمهوري في مسابقة (عمر الفاروق) للقصة القصيرة، ومركز أول جمهورى بمسابقة اللعبة المبتكرة مرحلة إبتدائي، واجتاز جميع الطلاب المتقدمين بمدرسة سان جوزيف مسابقة (توفاس)، حقق طالبان ميدالية ذهبية - وطالبة الميدالية الفضية – وعدد 3 طلبة البرونزية وسافروا ضمن المنحة المجانية بالرياضيات والعلوم في مسابقة كانجارو وتمكنهم من السفر لسنغافورة.



وفى ضوء المشاركة المجتمعية تم توزيع ( 500 ) حقيبة بمحتوياتها من مؤسسة مصر الخير علي طلاب الأسر الأولى بالرعاية، و( 100 ) حقيبة مدرسية بمحتوياتها علي طلاب مدارس التربية الخاصة من مؤسسة "حلم تحدي الاعاقة والتنمية" تحت شعار "فرحتهم عندنا"، وتم تنظيم حملة تبرع بالدم بمقر المديرية بالتعاون مع بنك دم الهلال الأحمر.



وأشار وكيل التربية والتعليم بالأقصر أنه بالنسبة للمعارض ومراكز تنمية القدرات وورش العمل تم افتتاح مركز تنمية القدرات لتوجيه الاقتصاد المنزلي، ومركز الإشاري لتربية النحل بإسنا، ومعرضى "أهلا رمضان" و"أهلا مدرستي" لبيع الأدوات المدرسية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة المقام بمدرسة الثانوية بنات، وإقامة معرض لتنمية القدرات للصحافة والتربية الفنية والتربية الزراعية، ومعرض "صحتنا في بيئتنا".



ونظمت مديرية التربية والتعليم على مدار العام عدد من ورش العمل وتضمنت، ورش عمل لتعزيز قدرات مديري المدارس والمعلمين حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تنظمها اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، و"البرامج التوعوية للدمج"، و"حماية مياه النيل" بالتعاون ما بين التربية والتعليم ومعهد جوته ومؤسسة فيري نايل، إلى جانب مشاركة عدد من الطلاب بورش مهرجان السنيما الإفريقية.



وفي إطار تفعيل الدور المجتمعى لمديرية التربية والتعليم تمت المشاركة بعدد من الفعاليات ضمن المبادرات الرئاسية صحتنا في بيئتنا - اتحضر للأخضر ( أشجار مثمرة ) - حياة كريمة - أولادنا مستقبل بلدنا - لا للإدمان - طفولتي - مدارس بلا تدخين- احمي نفسك إلكترونيًا – طور وغير -اكتشاف الأبطال – زراعة 1000 نخلة دوم – براعم مصر الرقمية – إعادة تدوير - بداية – ظواهر- التبرع بالدم لصالح بنك الدم.



وأشار وكيل تعليم الأقصر أن الخدمات التي قدمتها مديرية التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة على مدار العام تضمنت فتح الفصل الفكري الملحق بمدرسة الخلفاء الراشدين بطفنيس إسنا لعدد 11 طالبا، فتح فصول النور للمكفوفين ثانوي بمدرسة الأقصر الثانوية بنات لعدد طالباتان، تدريب 549 موجها ومدير مدرسة علي حقيبة الدمج التعليمي، فتح المركز الإرشادي للصم، استضافة إدارة التربية الخاصة بالأقصر بطولة الجمهورية للصم في كرة قدم خماسي بنين وتنس طاولة بنات، وبالتعاون مع مؤسسة بداية أمل تم عمل إفطار مجمع بشهر رمضان لأبنائنا ذوى الهمم، وتوزيع كراسي متحركة، وسماعات لضعاف السمع، المشاركة بمسابقة الكشافة علي مستوي الجمهورية وفوز مدرسة طه حسين للصم ( مركز أول ) - (مستوي ثاني )، فوز مدرسة الأمل للصم في الأشبال ( مركز ثالث ) ( مستوى أول )، حصول معرض التربية الخاصة في الصحافة علي المركز الثالث جمهوري، تدريب 2951 معلم برنامج توعوي عن الدمج، وتدريب 223 معلما في التربية الخاصة علي التعاون مع ذوي الهمم، بالاشتراك مع هيئة الأثار ( الوعي الأثري ) تم الاحتفال باليوم العالمي بلغة الإشارة، والاحتفال بالعصا البيضاء للمكفوفين وتقديم العصا البيضاء والهدايا لأبنائنا من المكفوفين، تنفيذ ورشة عمل بالصلصال والطين الأصولي للمكفوفين، ومسابقة ذوي الهمم من الصم في خطة الإيواء العاجل بمحافظة الأقصر، تدريب عدد 140 معلم علي لغة الإشارة وتدريب عدد 40 من خارج التربية والتعليم علي لغة الإشارة بمركز الإشاري للصم، واستخراج كارنيهات الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، توزيع عدد 80 سماعة طبية تبرع من مؤسسة مصطفى وعلي امين للطلاب ضعاف السمع، فوز إدارة التربية الخاصة بالمركز الاول بالدوري الإقليمي في ألعاب القوي وكرة السلة لمحافظات جنوب الصعيد للصم وضعاف السمع، وحصول المحافظة علي عدد ( 13 ميدالية ) ( 7 ) ذهبيات و( 4 ) فضيات و( 2 ) برونزية، تنظيم ورشة عمل للغة الهيروغليفية بمتحف الأقصر لطلاب الصم وضعاف السمع، مشاركة مدارس التربية الفكرية بالأقصر في ألعاب القوى وكرة السلة على مستوى إقليم جنوب الصعيد بمحافظة قنا، الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لمدارس التربية الخاصة بقصر ثقافة الأقصر، مشاركة طلاب التربية الخاصة (سمعي – فكري ) في أوائل الطلبة على مستوى إقليم جنوب الصعيد ( أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – البحر الأحمر ) والمقامة بمحافظة أسوان وحصول طلاب الصم علي المركز الأول وطلاب التربية الفكرية علي المركز الثاني، الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمشاركة مع مؤسسة حلم تحدي الإعاقة، وتسليم عدد 8 كراسي متحركة للطلاب ذوي الإعاقة الحركية، و11 مكتبة برايل + أقلام برايل + ورق برايل للطلاب المكفوفين، إنهاء اجراءات الدمج لـ 685 طالب بمدارس التعليم العام.



أما على مستوى تطوير ودعم التعليم الفني بالأقصر قامت مديرية التربية والتعليم بالآتى: المشاركة ولأول مرة بمعرض ديارنا لمدارس التعليم الصناعي في تخصصات (زخرفة وإعلان، نجارة الإثاث، الملابس الجاهزة)، وتم إسناد مشروع رأس المال لمدارس التعليم الصناعي لتصنيع الزي العسكري لمدارس التأسيس العسكري على مستوى محافظة الأقصر، وإطلاق مبادرة زراعة الأشجار النادرة ومنها شجرة الدوم نموذجًا بمدرسة القرنة الثانوية الزراعية، وإنشاء المركز الأرشادي لتربية النحل وديدان الحرير بمدرسة اسنا الثانوية الزراعية، والتي تقدم عمل دراسات الجدوى للمبتدئين في تربية النحل، إجراء التدريبات الفنية اللازمة لتربية النحل وديدان الحرير، وتقديم الأستشارات الفنية للقائمين بتربية النحل بالبيئة المحيطة بالمدرسة.



هذا بالإضافة إلى عقد المؤتمر السنوي لنادي مزارعي المستقبل في زراعة القمح بمدرسة إسنا الثانوية الزراعية بالمشاركة مع مشروع تنمية الدخل الريفي لمناقشة استخدام الأساليب الحديثة في زراعة محصول القمح ورفع الإنتاجية لدى المزارعين المحيطين بالمدرسة والقرى المجاورة، واستخدامها في زراعة المحصول ومنها الزراعة بالستارة للتوفير في كمية التقاوي اللازمة لزراعة الفدان، وفي عمليات الري والتسميد والحصاد، وتشغيل منافذ التعليم الزراعي لخدمة البيئة المحيطة بالمدرسة والبيئات المجاورة لها حيث تقدم خدمات من المنتجات الغذائية الضرورية للمجتمع ومنها: منتجات الألبان ومنها ( اللبن المبستر – الزبادي – الآيس كريم – الجبن بأنواعها – الرايب – السمن البقري والجاموسي ) والمنتجات الخاصة بالصناعات الغذائية (لحوم الدواجن بأنواعها المختلفة – أنواع العصائر الطازجة المختلفة – المخبوزات المختلفة - عجينة الطعمية – الكفتة – لحوم دجاج مخلي ).



كما تم إجراء عمليات التزيين وتقليم الأشجار بمدارس التعليم الزراعي على مستوى المحافظة، ارتفاع إنتاجية مشروع رأس المال لهذا العام 2023/ 2024م بما يقرب من مبلغ 1000000 جنيه عن العام المالي السابق على المستوى العام لمدارس التعليم الزراعي، وفوز طالبة بمدرسة الأقصر الثانوية الفندقية على بالمركز السادس الجمهوري لدبلوم المدارس الفندقية، وفوز طالبة بمدرسة العديسات التجارية على بالمركز السادس على مستوى قطاع سوهاج لدبلوم المدارس التجارية، وتم تطبيق 30 جلسة من جلسات التوجيه والإرشاد المهني وجلسات الابتكار وريادة الأعمال بمدارس التعليم الفني.



أما بالنسبة لمشروعات المنشأت التعليمية جاري العمل بمبني مديرية التربية والتعليم، وتم تسليم عدد 4 مدارس ضمن مشروعات إحلال كلى وتوسع، وجاري العمل لإنشاء وإحلال كلي وجزئي وتوسع لـ 23 مدرسة جديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة لعدد 21 مدرسة، وجارى تنفيذ أعمال الصيانة لعدد 13 مدرسة، وأخيرًا حصلت 21 مدرسة على شهادة الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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