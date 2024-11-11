زلزال الفالق الإفريقي يهدد إثيوبيا، وخبراء يكشفون خطورته على سد النهضة

كشف بعض المتخصصين في الجيولوجيا عن حقيقة ما يتم تداوله من عدم تأثير الزلازل على سد النهضة، حيث زعم البعض أن الزلازل المتزايدة التي شهدتها إثيوبيا، مؤخرًا، لن تتسبب فى انهيار سد النهضة أو السد المكمل له السرج، وأن الانهيار يحدث في حالة حدوث الزلزال من داخل السد.

خطورة الزلازل على سد النهضة

وأكد الدكتور رشاد حامد، المستشار باليونسيف، أن هناك مخاطر على سد النهضة، نتيجة تزايد الزلازل التي تشهدها إثيوبيا، وخاصة في منطقة شرق سد النهضة، مشيرًا إلى أن الزلازل تمثل خطورة على السد لقربها من الأخدود العظيم، وفي المنطقة ذات النشاط الزلزالي العالي.

تأثير الزلازل على سد النهضة، فيتو

جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه الدكتور كمال أبو المجد، أستاذ الجيولوجيا السابق بجامعة أسوان، من خطورة الزلزال الذي وقع جنوب الفالق الإفريقي منذ أيام، الذي يقع علي عمق 70 كيلو متر، مؤكدًا أن ذلك هو مصدر الخطورة.



وعن مزاعم عدم تأثير الزلازل المتزايدة في إثيوبيا على انهيار سد النهضة، قال الدكتور رشاد حامد: "الزلازل تمثل تهديدات كبيرة للسدود الموجودة في المناطق ذات النشاط الزلزالي العالي".



وعن تهديدات الزلازل في منطقة سد النهضة قال رشاد حامد: " التهديدات تشمل الأضرار الهيكلية، وعدم استقرار أساس السد، وقد تؤثر الزلازل على التربة تحت السد، وكل ذلك يمكن أن يهدد استقرار السد ويزيد من خطر انهياره ".

خطورة زلزال الفالق الإفريقي على سد النهضة

أما الدكتور كمال أبو المجد، أستاذ ورئيس قسم الجيولوجيا السابق بجامعة أسوان، فقال عن مخاطر تزايد الزلازل في إثيوبيا، وبالقرب من سد النهضة: " ربما تجاهل البعض خطورة زلزال يوم 6 نوفمبر 2024 جنوب أثيوبيا علي الفالق الأفريقي علي عمق 70 كم وهذا هو مصدر الخطورة... وليس من الفئة التي نشطت خلال أخر أسبوعين شرق أديس أبابا فهي على عمق 10 كم".

تفاصيل الهزة الارضية التي ضربت #إثيوبيا 🇪🇹

اليوم 6 نوفمبر 2024

مركز الهزة الارضية:جنوب شرق جينكا، إثيوبيا

الدرجة 4.7 ريختر

العمق: ضحل 70km

اقرب بركان:حقول ميجا بازلت الخامدة

الطاقة الزلزالية المقدرة

169 طن من مادة تي إن تي المصدر EMSC (مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي)… pic.twitter.com/fSXW2FkQzx — راصد الزلازل والبراكين 2024 (@Hgffkk6) November 6, 2024



الجدير بالذكر أن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي ذكر تفاصيل الهزة الارضية التي ضربت إثيوبيا في 6 نوفمبر 2024، مؤكدًا أن مركز الهزة الأرضية يقع جنوب شرق جينكا، إثيوبيا، وبلغت قوة الزلزال 4.7 بمقياس ريختر، ووقع الزلزال على عمق 70 كيلو متر، وأقرب بركان حقول ميجا بازلت الخامدة، وبلغت الطاقة الزلزالية المقدرة 169 طنا من مادة تي إن تي.