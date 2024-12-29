الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يكشف موعد عودة محمد حمدي للمشاركة مع الفريق

محمد حمدي
محمد حمدي

يعود محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة مع الفريق بعد أسبوعين للتعافي التام من الإصابة التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش والتي أصيب خلالها بشروخ في الضلوع.

وكان محمد حمدي غادر المستشفى يوم الخميس الماضي بعد الاطمئنان على حالته واستقرار حالة التنفس.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن محمد حمدي خضع للمتابعة بالأشعة طوال الفترة التي قضاها داخل المستشفى، كما خضع اليوم لأشعة قبل المغادرة وأثبتت استقرار حالة اللاعب.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أنه تم وضع برنامج للاعب؛ من أجل تحسين وظائف التنفس سيقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية.

وشدد على أن اللاعب سيكون في مرحلة الراحة التامة داخل المنزل لمدة أسبوع، بعدها سيخضع لأشعة وفحوصات جديدة للاطمئنان على حالته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

الزمالك والاتحاد 
الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك والاتحاد السكندري الزمالك والاتحاد الدورى المصرى الممتاز القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري القنوات الناقلة لمباراة الزمالك بطولة الدوري الممتا المصري البورسعيدي رئيس الجهاز الطبي محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مباراة الزمالك والإتحاد

مواد متعلقة

انطلاق الجولة السابعة للدوري اليوم.. 5 فرق متساوية في عدد النقاط.. الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات مع جروس.. والأهلي في مهمة صعبة من أجل القمة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

ads

الأكثر قراءة

مصادر: استعدادات مكثفة للإعلان عن تدشين حزب سياسي جديد خلال ساعات

مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو)

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

أقوى 15 قرارًا جمهوريًا في 2024

رغد صدام حسين تكشف سر الأدوية المهدئة قبل ساعات من إعدام والدها ومناشدة بابا الفاتيكان

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

5 لاعبين يصلون إلى +200 هدف آخر عشرة مواسم بالدوريات الكبرى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية