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رياضة

تحمل كثيرا من الأشياء غير الرياضية، محامي الجزيري يكشف مأساة اللاعب مع الزمالك

الجزيري،فيتو
الجزيري،فيتو

تحدث أنيس بن ميم وكيل اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أزمة اللاعب الأخيرة مع القلعة البيضاء. 

 

سيف الدين الجزيري يقدم انذارا للزمالك 

وهدد التونسي سيف الدين الجزيري، مسؤولي الزمالك بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وعلمت فيتو أن الجزيري قدم إنذارا لنادي الزمالك، بسبب عدم تلقيه مستحقاته المتأخرة خلال الأشهر الماضية.

وتضمن الإنذار الذي قدمه اللاعب عن طريق المحامي الخاص به، أنه حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال أسبوعين سيتقدم بشكوى ضد النادي في فيفا.

 

وكيل سيف الدين الجزيري يعلق على أزمته مع الزمالك 

وقال أنيس بن ميم في تصريحات تلفزيونية": سيف الدين الجزيري تحمل كثيرًا قبل تقديم إنذار إلى مسئولي الزمالك". 

وواصل:" اللاعب لم يحصل على مستحقاته المتأخرة منذ سبعة أشهر وأكثر وأرسلنا خطابا إلى الزمالك بإمكانية فسخ العقد". 


وأشار إلى أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وعدني بتسوية مستحقاتي المتأخرة لكن هذا لم يحدث واللاعب يريد حفظ حقه". 

وعند سؤاله عن تحمل ظروف النادي بسبب الأزمة المالية:" سيف الجزيري لاعب محترف ولم يتحدث رغم عدم تقاضيه مستحقاته لمدة 7 أو 8 أشهر. 

والمح:" سيف الدين الجزيري تحمل الكثير من الأشياء الرياضية وغير الرياضية".

وعن تلقي اللاعب عروضا بعد أزمته مع الزمالك: “هناك اتصالات فقط مع أندية مصرية لكن لم تصل إلى أن تصبح عروضا رسمية”. 

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والاتحاد 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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