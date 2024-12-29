رفع 1700 طن مخلفات بمدينة الجمالية في الدقهلية (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال منظومة النظافة والمخلفات الصلبة والتي قامت برفع 1700 طن مخلفات بلدية ونواتج تطهير وتجمعات قمامة وأتربة وناتج تقليم أشجار بمدينة الجمالية على مدار ثلاثة أيام، وأكد أن أعمال النظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

إدارة المخلفات المتكاملة بديوان عام المحافظة تعمل وفق احتياجات وأولويات العمل

وأوضح محافظ الدقهلية أن العمل يجري في جميع المراكز في إطار خطة عمل تشرف عليها إدارة المخلفات المتكاملة بديوان عام المحافظة وفق احتياجات وأولويات العمل وحسب الاحتياجات على أرض الواقع في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، هذا إلى جانب أعمال النظافة اليومية في تلك المراكز والمدن.

إدارة المخلفات الصلبة قامت برفع 1700 طن

وأضاف محافظ الدقهلية أن إدارة المخلفات الصلبة قامت برفع 1700 طن مخلفات ونواتج تطهير بحملة مكبرة بمركز ومدينة الجمالية باستخدام 8 سيارات حمولة الواحدة تبلغ 70 طنا وحفارا ولوادر بالتنسيق مع رئيس المركز ومسئولي المراكز المشاركين في الحملة.

يذكر أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد كلف اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد بمتابعة أعمال النظافة.

تكثيف جهود النظافة على مستوى الدقهلية

وأوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن أعمال النظافة تجري بالتنسيق مع وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة الجمالية، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات، والأستاذة مها الصايغ مدير المخلفات الصلبة بالجمالية، لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

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