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وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماع لجنة المضاعفات والوفيات

اجتماع صحة الدقهلية،
اجتماع صحة الدقهلية، فيتو

ترأس الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية اليوم اجتماع لجنة المضاعفات والوفيات، وذلك لمناقشة أعداد الوفيات بأقسام الحضانات والعناية بالمستشفيات، والوقوف على المعوقات وآليات العمل.

انعقاد لجان الوفيات بالمستشفيات بشكل دورى


وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على انعقاد لجان الوفيات في المستشفيات بشكل دورى مرتين كل شهر، على أن يتم انعقاد اللجنة المركزية  بالمديرية شهريًا، مشددًا على ضرورة التسجيل الطبى واتباع بروتوكولات العلاج المعتمدة فى التعامل مع الحالات.

 


توحيد نموذج طبقًا للحالة الطبية وعوامل الخطورة

كما وجه  " مدكور " بتوحيد نموذج طبقًا للحالة الطبية وعوامل الخطورة لكل حالة، وعلى مسئولية رئيس الهيئة الطبية ورئيس الفسم المعنى بكل مستشفى.
 

تخصصات غير متواجدة بالمستشفيات على منظومة التشخيص عن بعد 

ولفت وكيل الوزارة إلى عرض  الحالات التى تتطلب تخصصات غير متواجدة بالمستشفيات على منظومة التشخيص عن بعد مع إرفاق التقارير بتذكرة المريض.


 

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور بسمة شوكت مسؤول حضانات الأطفال ورعايتها والدكتور جابر ممدوح مدير إدارة الحميات علاوة على رؤساء أقسام العنايات والحضانات بمستشفيات منية النصر، دكرنس،  بلقاس،  السنبلاوين، وميت غمر. 

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