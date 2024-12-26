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محافظات

بعد انقطاع المياه أيام، اللجنة الفنية تكتشف تلفا بالمحبس العمومي بجوار خزان المحمودية بأسوان

تصلحيات محبس مياه
تصلحيات محبس مياه فى اسوان

كشفت اللجنة الفنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون محافظ أسوان للمشروعات والتى قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتشكيلها لسرعة وضع الحلول الجذرية والعاجلة لمشكلة انقطاع مياه الشرب بالمحمودية والصداقة الجديدة، أثناء المرور الميدانى على خزان المحمودية وجود تلف فى المحبس العمومى قطر 6 بوصة بجوار الخزان.

تعليمات محافظ اسوان 

وعلى الفور وبناءًا على تعليمات محافظ أسوان تم إستدعاء فرق الصيانة الفنية بإشراف المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والذى أشار إلى نجاح الجهود فى تركيب المحبس الجديد فى وقت قياسى، وتم بدء ضخ مياه الشرب ليتم إنتظامها وإمتلاء الشبكات خلال ساعات لتغذية مناطق المحمودية والصداقة الجديدة، وأيضًا المناطق السكنية الواقعة على طريق السادات.

 واشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك، وتنفيذًا لتعليمات المحافظ الذى تابع لحظة بلحظة كافة الجهود والأعمال تم الدفع بسيارات وفناطيس المياه أثناء عملية تركيب المحبس الجديد للمناطق المتضررة لتلبية إحتياجات المواطنين من مياه الشرب على الوجه الأكمل.

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​ أسوان مياه مياه الشرب الصرف الصحي تصليح انقطاع

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