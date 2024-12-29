الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري

فريق الزمالك،فيتو
فريق الزمالك،فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد 

خط الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبد المجيد والونش وعمر جابر 

خط الوسط: دونجا ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد وزيزو ومصطفي شلبي 

خط الهجوم: حسام أشرف 

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

الزمالك والاتحاد 
الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التشكيل المتوقع للزمالك التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري اليوم الزمالك الزمالك المباراة بتشكيل مكون م الزمالك المباراة بتشكيل مكون من الزمالك والاتحاد الزمالك والاتحاد السكندري

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

جروس يبحث عن الفوز الأول مع الزمالك في الدوري الممتاز أمام الاتحاد

ads

الأكثر قراءة

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

رغد صدام حسين تكشف سر الأدوية المهدئة قبل ساعات من إعدام والدها ومناشدة بابا الفاتيكان

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لراغبي الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

1600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

مساعد وزير الداخلية يكشف أماكن اختبارات المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو)

منوعات

المزيد

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات نصف نهائي خليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

مواقيت الصلاة ، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية