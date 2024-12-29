تحرير 269 مخالفة تموينية بالفيوم في أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات تموينية متفرقة خلال الأسبوع الماضي، على القرى والمراكز، بالتعاون مع الإدارات التموينية بالمراكز، وإدارة مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بهدف الحفاظ على جودة السلع المقدمة للاستهلاك اليومي، ومواجهة جشع بعض التجار.

نتائح الحملات على أسواق القري والمدن في الفيوم

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 269 مخالفة متنوعة، منها 81 مخالفة في قطاع المخابز ومحطات الوقود، و188 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة.

بضائع وسلع تحفظت عليها الحملات التموينية

كنا أسفرت الحملات عن التحفظ علي 39.55 طن سماد يوريا محبب خاص بوزارة الزراعة، ومحظور بيعه وتداوله بالأسواق، كانت محمله علي سيارتين نصف نقل بكل سيارة 10 اطنان، و 298 قاروصة سجائر بإجمالي 2980 علبة، مجهولة المصدر، و36 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جرام، بإجمالي 1.8 طن دقيق بلدي، و 21024 قطعة حلوى وشكولاتة مجهولة المصدر بدون علامات وبيانات وبدون فواتير تدل على المصدر، و46 عبوة كريم وبودرة منتهية الصلاحية،، و415 علبه بويات ودهانات منتهية الصلاحية، و14.5 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و10 كيلو جرام كبده مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، شدد علي الأجهزة والإدارات الرقابية التابعة لع، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، بهدف مواجهة جشع بعض التجار، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو مهربة أو منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.