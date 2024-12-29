الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 269 مخالفة تموينية بالفيوم في أسبوع

حملات تموينية بالفيوم
حملات تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات تموينية متفرقة خلال الأسبوع الماضي، على القرى والمراكز، بالتعاون مع الإدارات التموينية بالمراكز، وإدارة مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بهدف الحفاظ على جودة السلع المقدمة للاستهلاك اليومي، ومواجهة جشع بعض التجار.

نتائح الحملات على أسواق القري والمدن في الفيوم

 وقد أسفرت الحملة عن تحرير 269  مخالفة متنوعة، منها 81 مخالفة في قطاع المخابز ومحطات الوقود، و188 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة.

بضائع وسلع تحفظت عليها الحملات التموينية

كنا أسفرت الحملات عن التحفظ علي   39.55 طن سماد يوريا محبب  خاص بوزارة الزراعة، ومحظور بيعه وتداوله بالأسواق، كانت  محمله علي سيارتين نصف نقل بكل سيارة 10 اطنان،  و 298 قاروصة سجائر بإجمالي 2980 علبة، مجهولة المصدر، و36 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جرام،  بإجمالي 1.8 طن دقيق بلدي، و 21024 قطعة حلوى وشكولاتة مجهولة المصدر بدون علامات وبيانات وبدون فواتير تدل على المصدر، و46 عبوة كريم وبودرة منتهية الصلاحية،، و415 علبه بويات ودهانات منتهية الصلاحية، و14.5 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و10 كيلو جرام كبده مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

النيابة تصرح بدفن جثامين أسرة الفيوم ضحايا تسريب الغاز

الأجهزة الأمنية في الفيوم تكشف غموض العثور علي جثة خفير خاص بباغوص

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، شدد علي الأجهزة والإدارات الرقابية التابعة لع، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، بهدف مواجهة جشع بعض التجار، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو مهربة أو منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية الادارات التموينية التموين والتجارة الداخلية الحملات التموينية الرقابة على الأسواق الصحة والطب البيطرى المجازر الحكومية المحال التجارية بمحافظة الفيوم بدون فواتير جهاز حماية المستهلك صحة المواطنين غير صالحة للإستهلاك محطات الوقود محافظة الفيوم

مواد متعلقة

النيابة تصرح بدفن جثامين أسرة الفيوم ضحايا تسريب الغاز

الأجهزة الأمنية في الفيوم تكشف غموض العثور علي جثة خفير خاص بباغوص

حالة الطقس غدا الأحد 29- 12- 2024 في محافظة الفيوم

تعليم الفيوم: حريق مدرسة طامية نشب في مخلفات خشبية ولا توجد إصابات

ads

الأكثر قراءة

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

رغد صدام حسين تكشف سر الأدوية المهدئة قبل ساعات من إعدام والدها ومناشدة بابا الفاتيكان

وصية زوج الفنانة نشوى مصطفى قبل وفاته

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لراغبي الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

1600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو)

مساعد وزير الداخلية يكشف أماكن اختبارات المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

منوعات

المزيد

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات نصف نهائي خليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

مواقيت الصلاة ، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية