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رياضة

دوري المحترفين، بلدية المحلة يتعادل مع سبورتنج سلبيا

بلدية المحلة
بلدية المحلة

دوري المحترفين، تعادل فريق بلدية المحلة مع نظيره سبورتنج سلبيا بدون أهداف في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

جدول ترتيب دوري المحترفين 

1- المقاولون العرب 31 نقطة 

2- وي 27 نقطة 

3- وادي دجلة 26 نقطة 

4- كهرباء الاسماعيلية 25 نقطة 

5- ابوقير للأسمدة 23 نقطة 

6- الترسانة 23 نقطة 

7 - بترول أسيوط 22 نقطة 

8- بروكسي 22 نقطة 

9 - أسوان 19 نقطة 

10 - القناة 18 نقطة 

11- الداخلية 17 نقطة 

12 - بلدية المحلة 16 نقطة 

13 - لافيينا 15 نقطة

14- راية 15 نقطة 

15 - منتخب السويس 15 نقطة 

16- السكة الحديد مودرن 14 نقطة 

17- طنطا 12 نقطة   

18-سبورتنج 11 نقاط 

19- المنصورة 10 نقاط  

20 - ديروط 9 نقاط  

 

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين. 

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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بلدية المحلة دوري القسم الثاني المقاولون العرب سبورتنج دوري المحترفين

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