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رياضة

المقاولون يهزم طنطا بخماسية ويعزز صدارته لدوري المحترفين

المقاولون وطنطا
المقاولون وطنطا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب علي نظيره طنطا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة القوية التي جمعتهما اليوم الاثتين، بملعب أولاد السيد البدوي ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين.

أحرز خماسية المقاولون العرب محمد رضا وتشارلز باساي ومحمد ماجد بلح ومصطفى جمال وطارق أبو غنيمة. 

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 31 في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين.

تشكيل المقاولون لمواجهة طنطا 

 

وبدأ المقاولون مباراة طنطا بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وإبراهيم القاضي وفاروقا نور الدين ومحمد رضا ومحمد هاني تريكة ومصطفي جمال وعبدالرحمن أكمل وعبدالرحمن جمال سمانة ومحمد عنتر ومحمد بلح وتشارلز باساي.

 

وتواجد علي دكة البدلاء محمود ماهر وأمير عايد ومصطفي صبحي ولؤي وائل وأحمد فوزي وحسين البدري واسلام مجدي وجواكيم أوجيرا وطارق أبوغنيمة.

وأدار اللقاء طاقم حكام مكون من نادر قمر الدولة حكما للساحة وأحمد عبدالمنعم شعبان حكم مساعد أول وأحمد عادل عبدالفتاح حكم مساعد ثاني وقطب حسن حكما رابعا .

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