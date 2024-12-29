حفظ التحقيق في حريق شقة بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحفظ التحقيق حول حريق نشب داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة عين شمس، دون وقوع إصابات بعد أن تبين أن المدفأة السبب وراء اشتعال النيران.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء، وتبين أن النيران التهمت الطابق الأرضي وتمت محاصرة الحريق وإخماده، دون وقوع إصابات.



دور الحماية المدنية في مواجهة الحرائق

وحددت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.



وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

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