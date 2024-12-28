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حوادث

مناظرة النيابة لجثث 6 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حريق شقة بالمنيب

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت مناظرة نيابة جنوب الجيزة الكلية لجثث 6 أشخاص من أسرة واحدة قضوا إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب، أن بعض الجثث بها آثار حروق وآخرين توفوا بالاختناق.

واطلعت جهات التحقيق على تقرير المعمل الجنائي الذي كشف أن الحريق كان بسبب ماس كهربائي، وأدى إلى احتراق محتويات الشقة بالكامل ومصرع سكانها، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بالواقعة من سكان العقار، الذين أفادوا بأنهم شاهدوا ألسنة النيران تصعد من شرفات الشقة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، في واقعة نشوب حريق داخل شقة المنيب والتي راح ضحيتها 6 أشخاص من أسرة واحدة، أن ماس كهربائي سبب نشوب الحريق وأن الضحايا لقوا مصرعهم اختناقا بالدخان.

ولقي 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حريق هائل نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

حريق شقة المنيب ينهي حياة أسرة كاملة
تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بـ5 سيارات إطفاء.

بالفحص تبين أن الحريق نشب بشقة بعقار مكون من 6 طوابق جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وجري نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ضحايا شقة المنيب
وجاءت أسماء ضحايا حريق شقة المنيب كالتالي:

"فايزة أحمد" 60 سنة، "علي مصطفى" 42 سنة، "همت مصطفى" 38 سنة، "رحيم إبراهيم" 16 سنة، "يسر إبراهيم" 6 سنوات، "تمارا إبراهيم" 4 سنوات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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نيابة جنوب الجيزة الكلية المنيب منطقة المنيب قسم شرطة الجيزة

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