السبت 28 ديسمبر 2024
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محافظات

اندلاع حريق في مدرسة طامية الصناعية بالفيوم

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 تمكنت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق بمخزن أخشاب مدرسة طامية الثانوية الصناعية للبنين،  قبل أن يمتد الحريق إلى باقي أقسام المدرسة، والكتلة السكنية المجاورة، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تفاصيل الحادث وإخطار مديرية الأمن

 وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طامية يفيد بنشوب حريق بمدرسة طامية الثانوية الصناعية للبنين، وعلى الفور توجهت قوة من إدارة الحماية المدنية ومركز شرطة طامية، وسيارات الإطفاء، وتمكنت من إخماد الحريق قبل أن تمتد ألسنة اللهب لباقي أقسام المدرسة.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، وجار حصر الخسائر بمعرفة مديرية التربية والتعليم، وأقسام النجارة بالمدرسة.

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وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق وانتداب خبير لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد مسئولية أمين المخزن، وطلبت تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث طامية للتحري عن تفاصيل الحادث.

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