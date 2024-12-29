الكشف على 648 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الإمام مالك في وادي النطرون

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار -منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية الإمام مالك مركز وادي النطرون في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

الكشف على ٦٤٨ مواطنا مجانا بالقافلة الطبية

شملت القافلة الطبية بوادي النطرون ٥ عيادات طبية، وتم الكشف خلالها على ٦٤٨ مواطنا مجانا، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادة الباطنة ١٩٩ - عيادة الأطفال ٢٠٤ - عيادة الجراحة ١٣٧ - عيادة النساء ٤٣ - عيادة العظام ٦٥) بالإضافة إلى وجود معمل دم (١٢٧ تحليل) ومعمل طفيليات (٤٨ تحليل) وجهازى أشعة عادية وسونار (٣٦ فحص)،

تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة

كما تم خلال القافلة الطبية بوادي النطرون الكشف علي المواطنين بعيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن (٢٠٥ فحوص)، ووجود لجنة لعمل التقارير الطبية لصرف العلاج على نفقة الدولة، وعمل استمارات الاحالة إلى أقرب مستشفى كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار -نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية،وتحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد -وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وتحت إشراف الدكتور سامح عبد اللطيف -وكيل المديرية.

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