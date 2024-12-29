مصرع وإصابة 23 شخصا في تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

تحطّمت طائرة على متنها 181 شخصًا في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية، ما أسفر عن سقوط ما لا يقلّ عن 23 ضحية بين قتيل وجريح، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وقالت الوكالة إنّ "175 راكبا، وطاقمًا من 6 أفراد، كانوا على متن الطائرة التي تحطّمت في مطار موان"، مشيرة إلى أنّ الحادث أسفر عن سقوط 23 ضحية بين قتيل وجريح.

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