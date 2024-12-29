الأحد 29 ديسمبر 2024
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مصرع وإصابة 23 شخصا في تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

تحطم طائرة، فيتو
تحطم طائرة، فيتو

تحطّمت طائرة على متنها 181 شخصًا في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية، ما أسفر عن سقوط ما لا يقلّ عن 23 ضحية بين قتيل وجريح، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وقالت الوكالة إنّ "175 راكبا، وطاقمًا من 6 أفراد، كانوا على متن الطائرة التي تحطّمت في مطار موان"، مشيرة إلى أنّ الحادث أسفر عن سقوط 23 ضحية بين قتيل وجريح.

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طائرة كوريا الجنوبية الطائرة مطار موان غرب كوريا الجنوبية

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