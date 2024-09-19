لبست الكفن بدل الفستان، أهالي الشرقية تشيع جثمان عروس لقيت مصرعها في حادث يوم زفافها (صور)

شيع العشرات من أهالي عزبة الشوابكة التابعة لقرية بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية جثمان الشابة ؛نورهان بنهاوي بكر 25 عاما التي لقيت مصرعها في حادث مأساوي بمحافظة السويس أثناء توجهها وعريسها إلى الكوافير، حيث كان مقرر زفافها مساء أمس الأربعاء بإحدى القاعات بالمحافظة.

مأساة إنسانية.. مصرع عروس في ليلة الدخلة

تلقت الأجهزة الأمنية بالسويس بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على طريق جنيفة بعد منزل الطريق الإقليمي في اتجاه السويس.

جنازة عروس الشرقية، فيتو

العروس ضحية الحادث.فيتو

وفور تلقي البلاغ، جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع فتاة داخل السيارة برفقة عريسها الذي أصيب بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات للعلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

جنازة عروس، فيتو

جنازة مهيبة لعروس الشرقية، فيتو

من جانبه أكد احد جيران العروس: إن العريس محمد الصغير؛ اصطحب عروسه من محافظة الشرقية، وعلى طريق جنيفة قبل وصولهما إلى السويس، اصطدمت السيارة بعمود إنارة، موضحًا أن العريس سافر إلى الشرقية لاصطحاب العروس وأهلها إلى الكوافير، ثم إلى الفرح في إحدى القاعات بالسويس، إلا أن القدر لم يسعفهما لتلقي العروس حتفها فيما اصيب العريس بجروح بالغة وتم حجز بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.

العريس المصاب، فيتو

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