رسالة ساكا لجماهير آرسنال بعد الجراحة

وجه الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم آرسنال، رسالة لجماهير الجانرز، عقب خضوعه لعملية جراحية ناجحة.

وتعرض ساكا (23 عامًا) لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة كريستال بالاس، التي فاز بها آرسنال 5-1، وخضع لعملية جراحية ناجحة.

مدة غياب ساكا

وصدم ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، جماهير الجانرز بعدما أعلن لهم مدة غياب ساكا، والتي ستمتد لنحو شهرين.



وعقب خروجه من غرفة العمليات، نشر ساكا صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، كتب عليها: "ترى الأغلبية العقبات، القليلون يرون الفرص، لقد بدأت التعافي وسأعود أقوى!".

وختم: "شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم".

وذكرت تقارير صحفية أن آرسنال قد يضطر لدخول فترة الانتقالات الشتوية، بحثا عن لاعب جديد يدعم به خط هجومه في غياب ساكا.

وحقق آرسنال الفوز على ضيفه إبسويتش تاون 1-0، مساء الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقفز أرسنال للمركز الثاني بوصوله للنقطة 36، متأخرا عن ليفربول بفارق 6 نقاط.

واختتم آرسنال بذلك مشواره في عام 2024 بخوض مباراته الأخيرة، على أن يقص شريط 2025 بمواجهة برينتفورد خارج الديار الأربعاء المقبل.

وألقت شبكة "سكواكا" للإحصائيات الضوء على ما حققه آرسنال على مدار العام في البريميرليج.

ورغم عدم حصده اللقب، إلا أن المدفعجية نجحوا في الهيمنة والتفوق على فرق البريميرليج بأسرها في جوانب متعددة.

ويعد الجانرز الفريق الأكثر خروجا بشباك نظيفة في 2024، بواقع 18 مباراة، متفوقا على أقرب ملاحقيه في هذا السباق (إيفرتون) بفارق 4 مباريات، ومانشستر سيتي بفارق 7.

كما تعد كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الأكثر تحقيقا للفوز في الدوري الممتاز على مدار العام، بتسجيل 26 انتصارا، بالإضافة إلى استقباله 25 هدفا فقط في مباريات الدوري، أقل بفارق 14 هدفا عن أقرب فريق إليه في البريميرليج.



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