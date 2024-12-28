السبت 28 ديسمبر 2024
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رياضة

آرسنال يتفوق على فرق البريميرليج عام 2024

آرسنال
آرسنال

 حقق آرسنال الفوز على ضيفه إبسويتش تاون 1-0، أمس الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقفز أرسنال للمركز الثاني بوصوله للنقطة 36، متأخرا عن ليفربول بفارق 6 نقاط.

واختتم آرسنال بذلك مشواره في عام 2024 بخوض مباراته الأخيرة، على أن يقص شريط 2025 بمواجهة برينتفورد خارج الديار الأربعاء المقبل.

وألقت شبكة "سكواكا" للإحصائيات الضوء على ما حققه آرسنال على مدار العام في البريميرليج.

ورغم عدم حصده اللقب، إلا أن المدفعجية نجحوا في الهيمنة والتفوق على فرق البريميرليج بأسرها في جوانب متعددة.

ويعد الجانرز الفريق الأكثر خروجا بشباك نظيفة في 2024، بواقع 18 مباراة، متفوقا على أقرب ملاحقيه في هذا السباق (إيفرتون) بفارق 4 مباريات، ومانشستر سيتي بفارق 7.

كما تعد كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الأكثر تحقيقا للفوز في الدوري الممتاز على مدار العام، بتسجيل 26 انتصارا، بالإضافة إلى استقباله 25 هدفا فقط في مباريات الدوري، أقل بفارق 14 هدفا عن أقرب فريق إليه في البريميرليج.

 

واصل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ18. 

 

وابتعد ليفربول بصدارة جدول ترتيب البريميرليج بفارق 6 نقاط كاملة عن أرسنال أقرب ملاحقيه علاوة على وجود مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون. 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

1 ليفربول 42 نقطة
2 آرسنال 36 نقطة
3 تشيلسي 35 نقطة
4 نوتينغهام فورست 34 نقطة
5 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
6 بورنموث 29 نقطة
7 مانشستر سيتي 28 نقطة
8 فولهام 28 نقطة
9 أستون فيلا 28 نقطة
10 برايتون 26 نقطة
11 برينتفورد 24 نقطة
12 توتنهام هوتسبير 23 نقطة
13 وست هام يونايتد 23 نقطة
14 مانشستر يونايتد 22 نقطة
15 إيفرتون 17 نقطة
16 كريستال بالاس 17 نقطة
17 وولفرهامبتون 15 نقطة
18 ليستر سيتي 14 نقطة
19 إبسويتش تاون 12 نقطة
20 ساوثهامتون 6 نقاط

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أرسنال البريميرليج إبسويتش تاون الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول أرتيتا

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