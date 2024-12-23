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رياضة

الكشف عن طبيعة إصابة ساكا ومدة غيابه عن مباريات آرسنال

ساكا
ساكا

كشفت تقارير صحفية أن نادي آرسنال، سيفقد جهود نجمه بوكايو ساكا، بسبب تعرضه للإصابة، خلال مواجهة كريستال بالاس في البريميرليج، السبت الماضي. 

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز"، فمن المتوقع غياب ساكا لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، بعد إصابته في العضلة الخلفية اليمنى، خلال فوز آرسنال 5-1 على كريستال بالاس.

وبدا ساكا، متعبًا بشكل واضح، وكان بحاجة إلى عكازات عند مغادرة ملعب سيلهورست بارك، بعدما أشار إلى ضرورة استبداله في الدقيقة 24.


وتأتي هذه الإصابة، في وقت صعب بالنسبة لنادي آرسنال، حيث ينتظر الفريق، جدول مباريات مرهق يتضمن 10 مباريات في جميع المسابقات قبل نهاية يناير.

وسيغيب ساكا بذلك عن مواجهة الدوري الإنجليزي ضد إبسويتش تاون، يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى مباريات بارزة ضد توتنهام وأستون فيلا في البريميرليج.

كما سيغيب عن مباراتين في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والمباراة الأولى من نصف نهائي كأس الرابطة ضد نيوكاسل، ومواجهة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد.

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نادي أرسنال ساكا البريميرليج كريستال بالاس إبسويتش تاون توتنهام وأستون فيلا

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