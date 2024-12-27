حملة مرورية لفحص المركبات بواحة بلاط في الوادي الجديد

تنظم إدارة مرور الوادي الجديد، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، اليوم الجمعة، حملة مرورية مهمتها فحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات، بغرض التيسير على المواطنين من أهالي واحة بلاط والبعيدين عن مقر إدارة المرور في مدينة "موط" في مركز الداخلة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها، عن تحديد اليوم الجمعة لفحص جميع المركبات والمتوسيكلات، وذلك بتواجد حملة كاملة من إدارة المرور بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط في تمام الساعة الثامنة صباحا.

وتستهدف الحملة تقديم كافة الخدمات المرورية للتيسير على المواطنين بواحة بلاط، فيما تواصل القوافل المرورية إستهداف كافة المناطق النائية ومناطق الاستصلاح الحديث بمختلف مناطق الوادي الجديد.

ويأتي ذلك في إطار سعى مديرية أمن الوادي الجديد، تخفيف الأعباء عن المواطنين، واستجابة لرغبات أهالي مدينة بلاط.

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