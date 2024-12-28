إعدام 188 كجم أغذية فاسدة وتحرير 7 محاضر في حملة صحية بالوادي الجديد

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، حملة تفتيشية مفاجئة، وذلك بالتنسيق مع حماية المستهلك والتموين تم من خلالها المرور على 62 منشأة غذائية وسحب 6 عينات لتحليلها لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية في إطار جهود مديرية الصحة بالوادي الجديد لتعزيز الرقابة على الأغذية، وإعمالًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

أسفرت الحملة التي نفذتها إدارة الطب الوقائي عن إعدام 188 كيلوغرامًا من الأغذية التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك والتى تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية التي كانت تشكل خطرًا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحرير عدد 2 محضر وفقًا للقرار رقم 96، الذي يتعلق بمخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وتحرير 5 محاضر وفقًا للقرار رقم 97، والذي يعالج الجوانب المتعلقة بمراقبة الأغذية بهدف تعزيز إجراءات الرقابة وتطبيق القوانين ذات الصلة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية شاملة لضمان سلامة الغذاء، حيث تسعى مديرية الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تحسين جودة المنتجات المعروضة في الأسواق من خلال الرقابة المستمرة، والعمل على تقليل المخالفات وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن ضمان سلامة الغذاء هو مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمجتمع، مناشدا جميع أصحاب المنشآت الالتزام بالاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو منتجات مشكوك في جودتها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة.

وأوضح صبحي، أن نتائج الحملات تؤكد على أهمية التعاون بين الجهات الرقابية وأصحاب المنشآت الغذائية، مشيرا إلى أن التزام الجميع بالقوانين والأنظمة يساعد في توفير بيئة غذائية آمنة وصحية للمواطنين، مما يعزز من ثقتهم في المنتجات المتاحة في السوق.

هذا وتواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد، جهودها في تكثيف الحملات الرقابية لضمان توفير أغذية صحية وآمنة، وتدعو الجميع للتعاون مع فرق التفتيش والإبلاغ عن أي مخالفات تُعرض الصحة العامة للخطر.

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