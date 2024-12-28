تحريات مكثفة بشأن اتهام لاعب لحكم بالاعتداء خلال مباراة أوسيم

تجرى أجهزة الأمن بالجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة اتهام لاعب بنادى الدقى الرياضى لحكم بصفعه خلال مباراة مع فريق نادى يونيون بمنطقة أوسيم.

تلقى قسم شرطة أوسيم بمديربة أمن الجيزة بلاغًا من “م. ك”، (19 عامًا)، لاعب فريق نادي الدقي الرياضي بتعدى حكم المباراة عليه بالصفع.

وقال اللاعب أن الواقعة حدثت خلال المباراة التي أُقيمت بملعب شباب أوسيم ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري الدرجة الرابعة، والتي انتهت بفوز فريق يونيون بهدف دون رد، وأنه قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، قام الحكم، بطرده بالكارت الأحمر، وعند توجهه إلى الحكم للاعتراض، نشبت مشادة كلامية بينهما، قام خلالها الحكم بالتعدي عليه بالسب والشتم وصفعه بالقلم على وجهه، وتم تحرير المحضر اللازم.

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