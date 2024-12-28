السبت 28 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 4 قطع سلاح نارى وتنفيذ 815 حكم قضائيا في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن  ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين"لأحدهم معلومات جنائية").
 كما ضبط 4 قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 815 حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

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