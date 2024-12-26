للتدفئة وعلاج نزلات البرد، أفضل 4 أطباق شوربة لذيذة ومغذية في الشتاء

يبحث العديد من الأشخاص عن وصفات جديدة ومتميزة للشوربة في فصل الشتاء بدلًا من تلك المعتادة والمملة، سواء للتدفئة في الأيام الباردة أو للمساعدة في علاج نزلات البرد.

ونستعرض 4 من أفضل أطباق الشوربة التي تتميز بتنوع كبير من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والبروتينات الدسمة والحبوب الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية للبقاء دفئ في الشتاء وعلاج نزلات البرد، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

شوربة الخضار بالجمبري والليمون

تعد شوربة الخضار بالجمبري والليمون غنية بمضادات الأكسدة الموجودة في الخضراوات الموسمية مع الحساء الخفيف بالليمون والجمبري، والتي تتميز بطعمها الرائع الذي يعشقه الصغار والكبار.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة ناعمًا

1 فص ثوم كبير مفروم

4 أكواب مرق دجاج

1 كوب طماطم مقطعة إلى مكعبات

2 كوسة صغيرة مقطعة إلى مكعبات

1 1/2 كوب حبات ذرة طازجة أو مجمدة

3 بطاطس، مقطعة إلى قطع متوسطة

1/2 ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

500 جرام من الجمبري مطبوخ مسبقًا، مقشر ومنزوع

2 ملعقة كبيرة أعشاب طازجة مفرومة، مثل الريحان أو البقدونس أو الكزبرة، أو مزيج

عصير ليمونة متوسطة الحجم

التعليمات:

سخني زيت الزيتون على نار متوسطة في قدر كبير.

أضيفي البصل واطهيه مع التقليب من حين لآخر حتى ينضج، لمدة 8 دقائق تقريبًا.

أضيفي الثوم واطهيه مع التقليب لمدة 1-2 دقيقة أخرى، مع الحرص على عدم تركه يتحول إلى اللون البني.

أضيفي المرق والخضراوات المتبقية و1/2 ملعقة صغيرة ملح، اتركي المكونات على نار هادئة حتى تنضج الخضروات، لمدة 10 دقائق تقريبًا.

أضيفي الجمبري حتى يسخن، لمدة 1-2 دقيقة.

خففي النار وأضيفي الأعشاب الطازجة وعصير الليمون.

تذوقي المكونات وتبليها بالملح والفلفل الإضافيين، إذا رغبت في ذلك.

شوربة الدجاج والتورتيليني

يضيف التورتيليني بالسبانخ عناصر غذائية تعزز المناعة مثل فيتامين سي والزنك، بينما يضيف النوع المحشو بالجبن الدهون والبروتين.

المكونات:

1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 جزر متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى مكعبات

1/2 كوب كرفس، مقطع إلى مكعبات

1/2 كوب بصل، مقطع إلى مكعبات

6 أكواب مرق دجاج

225 مل تورتيليني طازجة أو مجمدة

1 1/2 كوب دجاج مشوي، مبشور

1/4 ملعقة صغيرة ملح

فلفل أسود، حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

التعليمات:

سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة.

أضيفي الجزر والكرفس والبصل واطهي حتى تنضج ولكن لا تحمر، لمدة 10 دقائق تقريبًا.

أضيفي مرق الدجاج والتورتيليني، اتركي القدر يغلي واطهي حتى تنضج التورتيليني، لمدة 3 دقائق تقريبًا.

أضيفي الدجاج والملح والفلفل واطهي حتى تسخن.

قدميها مع البقدونس الطازج.

شوربة مخلل الملفوف بالتفاح

يحتوي مخلل الملفوف على البروبيوتيك الطبيعي الذي يمكن أن يلعب دورًا في وظيفة الجهاز المناعي، وتعزز إضافة عصير مخلل الملفوف المصفي في الوصفة أدناه القيمة البروبيوتيكية لهذا الحساء الحلو والمالح.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

بصلة واحدة مفرومة

تفاحتان مقشرتان ومنزوعتا البذور ومفرومتان

ربع ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

كوبان من مخلل الملفوف المصفي والمعلب

6 أكواب من مرق الخضار

التعليمات:

سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة.

أضيفي البصل واطهيه حتى يبدأ في النضوج، لمدة 3 دقائق تقريبًا.

أضيفي التفاح وتبليه بالملح والفلفل.

قلّبي لمدة 3 دقائق إضافية، ثم اخفضي الحرارة إلى منخفضة واطهيها مع التحريك من حين لآخر حتى تتكرمل التفاح والبصل، لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

أضيفي مخلل الملفوف وارفعي الحرارة إلى متوسطة إلى عالية، اطهي حتى يجف مخلل الملفوف ويبدأ في الالتصاق بقاع المقلاة (حوالي 10 دقائق).

أضيفي مرق الخضار وأوراق الغار والقرنفل واتركي المزيج حتى يغلي.

خففي الحرارة واتركي المزيج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج مخلل الملفوف جيدًا، أزيلي أوراق الغار والقرنفل وقدميه.

شوربة الكرنب الكريمي والفاصوليا البيضاء

يستحق الكرنب لقب الغذاء الفائق بفضل العناصر الغذائية المتعددة التي تفيد الجهاز المناعي، ويقدم هذا الحساء الكريمي المريح فيتامين سي والزنك ومضادات الأكسدة، ثم يضيف الكثير من المكونات اللذيذة الأخرى لاستكمال نكهة البحر الأبيض المتوسط، ويمكن كذلك ازالة اللحم للحصول على طبق نباتي مغذي ولذيذ.

المكونات:

3 علب من الفاصوليا البيضاء مقسمة 4

1/2 كوب مرق دجاج

1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

4 شرائح من اللحم المفروم

1 كوب من البصل المفروم

1/2 كوب من الجزر المفروم

1/2 كوب من الكرفس المفروم

4 فصوص ثوم مفرومة

1 ملعقة كبيرة من إكليل الجبل الطازج المفروم

1/4 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر

1 حبة بطاطس متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة

1/4 ملعقة صغيرة من الملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

2 كوب من الكرنب المبشور

1/4 كوب من البقدونس المفروم

التعليمات:

صفي علبة واحدة من الفاصوليا واشطفها، وامزجها في محضر الطعام مع كوب من مرق الدجاج.

صفي العلبتين الأخريين من الفاصوليا واشطفهما واتركهما جانبًا.

سخني الزيت في قدر كبير على نار متوسطة، وأضيفي اللحم واطهيه حتى يصبح ينضج ثم ازيليه من على النار.

أضيفي البصل والجزر والكرفس إلى قدر المرق، واطهي حتى تنضج، لمدة 6-7 دقائق تقريبًا، مع التحريك من حين لآخر.

قلّبي الثوم وإكليل الجبل ورقائق الفلفل الأحمر، واطهي المزيج حتى تفوح رائحته، لمدة 30 ثانية تقريبًا، مع التحريك باستمرار.

أضيفي الفاصولياء المخلوطة والفاصولياء المصفاة والبطاطس ومرق الدجاج المتبقي والملح والفلفل.

دعي المزيج يغلي على نار متوسطة أو متوسطة منخفضة بدون غطاء لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تنضج الخضراوات ويقل المرق قليلًا.

قلّبي الكرنب واللحم المطبوخ واتركيه على نار هادئة حتى يذبل الكرنب، تذوقي المزيج واضبطي التوابل إذا رغبت في ذلك.

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