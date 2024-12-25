الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

8 أعراض لمتحور كورونا الجديد XEC

متحور فيروس كورونا،
متحور فيروس كورونا، فيتو

المتحور "XEC" أحدث متحورات فيروس كورونا تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

أعراض متحور كورونا XEC 

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض متحور XEC وتشمل:

١- ارتفاع درجة الحرارة

٢-السعال المستمر 

٣-ضيق في التنفس

٤- آلام في الجسم

٥-الشعور بالتعب والإرهاق 

٦-الصداع

٧- التهاب الحلق 

٨-انسداد أو سيلان الأنف

نصائح للوقاية من متحور فيروس كورونا XEC

ووجهت وزارة الصحة نصائح للوقاية من متحور فيروس كورونا XEC  منها:

١-غسل اليدين بشكل منتظم 

٢-تنظيف الاسطح

٣-الالتزام بارتداء الكمامات في الاماكن المغلقة 

٤- الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقليل الزيارات

٥- الالتزام بالحصول على اللقاحات اللازمة

اكدت وزارة الصحة انه يمكن استخدام العلاج اللازم للاعراض مثل خافض الحرارة مثل الباراسيتامول ومضاد الرشح وفيتامين سي 

ونصحت بأهمية استشارة الطبيب فورا في حالة ظهور الأعراض الشديدة.

كانت حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة انتشار معدلات الإصابة  بمتحور COVID-19 الجديد، XEC، خاصة في موسم الشتاء والذي تتشابه أعراضه بأعراض مماثلة للسلالات السابقة من فيروس كورونا.

متحور كورونا الجديد سلالة هجينة

ومتحور XEC،  سلالة هجينة من SARS-CoV-2 Omicron، وظهر  في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول  التي لديها معدلات تطعيم عالية.

زيادة العدوى بمتحور كورونا  XEC 

وصنفت منظمة الصحة العالمية XEC متحور تحت المراقبة، وتشير البيانات التجريبية الأولية إلى أن متغير COVID هذا أظهر زيادة في العدوى وتغيرات فريدة قد تساهم في التهرب المناعي الأعلى نسبيًا.

وتم اكتشاف متحور XEC COVID-19 بعد أن  انتشر عبر 43 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمرك،  ومن المتوقع أن يستمر متحور XEC في الانتشار عالميًّا، مع زيادة محتملة في الحالات خلال فصل الشتاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن تقليل خطر الإصابة  بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومتغيراته من خلال الحرص علي تناول اللقاحات، حيث يبدأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ذروة الإصابات  في شهري ديسمبر ويناير وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة.

متحور كورونا 
متحور كورونا 

من جانبه كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة عن طبيعة المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC، مشيرا إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC عبارة عن مزيج من التحورات السابقة

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا 

وأوضح استشاري أمراض الحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المتحور الجديد ظهر في ألمانيا مؤكدا أنه ما زال تحت الدراسة.

وأكد أن لديه قدرة على الانتشار مثل كل المتحورات بينما مدي تأثيره في حدوث  المضاعفات لم يظهر بعد.

وكيل الصحة بالدقهلية يناقش ميكنة تراخيص المنشآت الطبية الخاصة (صور)

لا تلوموا الصحة والبرلمان والحل في الموافقة، أستاذ بهارفارد يحسم جدل أزمة قانون المسئولية الطبية

وتابع حديثه قئلا أن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC من ضمن خصائصه أنه يصيب الجهاز التنفسي العلوي وأعراضه هي السعال والرشح والصداع وآلام الجسم والقيء والإسهال بينما إصابته في الرئة أقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعراض نزلات البرد ارتفاع درجة الحرارة XEC السعال المستمر الباراسيتامول التهاب الحلق بارتداء الكمامات تحورات فيروس كورونا فيتامين سي متحورات فيروس كورونا نزلات البرد والأنفلونزا وزارة الصحة

مواد متعلقة

ورق الجوافة، لمرضى السكري ولعلاج نزلات البرد وتقوية المناعة

السياحة والآثار تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي، تخصيص أغلب التاشيرات لبرامج الحج الاقتصادية، و36 ألف تأشيرة للحج السياحي منذ جائحة كورونا

هل تعالج حقنة البرد العدوى التنفسية والمتحور الجديد لفيروس كورونا؟

أزمة صحية في بيراميدز قبل السفر إلى مالي، هل ظهرت حالات كورونا؟

ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة، ورواسب الطمي في حوض التوربينات تثير القلق

الجيش التركي يقصف سد تشرين في سوريا

تكليفات حاسمة من السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

الطفل الباكي أمام شيخ الأزهر: أتمنى أشوفه تاني وألقي عليه قصيدة جديدة (فيديو وصور)

تعرف على مدة غياب رضا سليم عن الأهلي بعد إصابته

وزير الخارجية الإيراني للسوريين: لا تفرحوا قبل الأوان

كل ما تريد معرفته عن تطبيق رسوم الهواتف المستوردة وموعد التنفيذ

تفاصيل تعرض سفينة شحن روسية لهجوم إرهابي فى البحر المتوسط

منوعات

المزيد

وسط إجراءات أمنية مشددة، سوريا تحتفل بعيد الميلاد وسقوط نظام الأسد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 25/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خضار أم فاكهة.. 7 فواكه يصنفها المصريون خضروات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة والزكاة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 110 بسورة البقرة

الأزهر: ادعاء معرفة الغيب حرام شرعًا.. واستضافة المنجمين على الفضائيات ترسيخ للخرافات

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية