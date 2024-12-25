8 أعراض لمتحور كورونا الجديد XEC

المتحور "XEC" أحدث متحورات فيروس كورونا تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

أعراض متحور كورونا XEC

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض متحور XEC وتشمل:

١- ارتفاع درجة الحرارة

٢-السعال المستمر

٣-ضيق في التنفس

٤- آلام في الجسم

٥-الشعور بالتعب والإرهاق

٦-الصداع

٧- التهاب الحلق

٨-انسداد أو سيلان الأنف

نصائح للوقاية من متحور فيروس كورونا XEC

ووجهت وزارة الصحة نصائح للوقاية من متحور فيروس كورونا XEC منها:

١-غسل اليدين بشكل منتظم

٢-تنظيف الاسطح

٣-الالتزام بارتداء الكمامات في الاماكن المغلقة

٤- الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقليل الزيارات

٥- الالتزام بالحصول على اللقاحات اللازمة

اكدت وزارة الصحة انه يمكن استخدام العلاج اللازم للاعراض مثل خافض الحرارة مثل الباراسيتامول ومضاد الرشح وفيتامين سي

ونصحت بأهمية استشارة الطبيب فورا في حالة ظهور الأعراض الشديدة.

كانت حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة انتشار معدلات الإصابة بمتحور COVID-19 الجديد، XEC، خاصة في موسم الشتاء والذي تتشابه أعراضه بأعراض مماثلة للسلالات السابقة من فيروس كورونا.

متحور كورونا الجديد سلالة هجينة

ومتحور XEC، سلالة هجينة من SARS-CoV-2 Omicron، وظهر في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول التي لديها معدلات تطعيم عالية.

زيادة العدوى بمتحور كورونا XEC

وصنفت منظمة الصحة العالمية XEC متحور تحت المراقبة، وتشير البيانات التجريبية الأولية إلى أن متغير COVID هذا أظهر زيادة في العدوى وتغيرات فريدة قد تساهم في التهرب المناعي الأعلى نسبيًا.

وتم اكتشاف متحور XEC COVID-19 بعد أن انتشر عبر 43 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمرك، ومن المتوقع أن يستمر متحور XEC في الانتشار عالميًّا، مع زيادة محتملة في الحالات خلال فصل الشتاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن تقليل خطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومتغيراته من خلال الحرص علي تناول اللقاحات، حيث يبدأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ذروة الإصابات في شهري ديسمبر ويناير وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة.

متحور كورونا

من جانبه كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة عن طبيعة المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC، مشيرا إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC عبارة عن مزيج من التحورات السابقة

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا

وأوضح استشاري أمراض الحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المتحور الجديد ظهر في ألمانيا مؤكدا أنه ما زال تحت الدراسة.

وأكد أن لديه قدرة على الانتشار مثل كل المتحورات بينما مدي تأثيره في حدوث المضاعفات لم يظهر بعد.

وتابع حديثه قئلا أن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC من ضمن خصائصه أنه يصيب الجهاز التنفسي العلوي وأعراضه هي السعال والرشح والصداع وآلام الجسم والقيء والإسهال بينما إصابته في الرئة أقل.

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