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خارج الحدود

سياسي إسرائيلي: حكومة نتنياهو تضحي بالمخطوفين والجنود في غزة

زعيم حزب الديمقراطيين
زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، فيتو

قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير جولان، اليوم السبت،  إن حكومة بنيامين نتنياهو تضحي بالمخطوفين والجنود في غزة ولا تريد إنهاء الحرب.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن ما يجري الحديث عنه، وتداوله بشأن احتمال إبرام صفقة مصغرة لتبادل الأسرى قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هو محض كذب.

 

مكتب نتنياهو ينفي الاقتراب من صفقة مصغرة مع حماس 

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت نقلا عن مصادر قولها: نتوقع التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية: "نعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه"، مشيرة إلى أن الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة.

ونظم عائلات الأسرى الإسرائيليين، مظاهرة مساء اليوم، وقالوا في بيان صادر عنهم اليوم السبت" إنهم يطالبون بصفقة تبادل تضمن إعادة جميع المختطفين من غزة".

مظاهرات في إسرائيل بعد تعثر مفاوضات الأسرى 

وفي السياق ذاته رجح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مشاركون في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.

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نتنياهو غزة تبادل الاسري ترامب

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