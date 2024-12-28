انطلاق البرنامج التدريبي المكثف لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بدمياط

تابع "ياسر عمارة " وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مساء اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، انطلاق البرنامج التدريبي المكثف لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

رفع كفاءة القيادات التعليمية من خلال حقيبة التدريب الشاملة لبرنامج "التعليم من أجل الغد"

وشهدت قاعة التدريب بديوان عام المديرية انطلاق فعاليات اليوم الأول من البرنامج، والذي يمثل اللبنة الأولى في حقيبة التدريب الشاملة لبرنامج "التعليم من أجل الغد" الهادف إلى رفع كفاءة القيادات التعليمية وتزويدهم بأحدث الأساليب التربوية.

ورشة عمل لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

وقد تولى الأستاذ أيمن عويس، كبير المدربين والمشرف على البرنامج بالمحافظة، مهمة تقديم التدريب، مستعينًا بخبرته الواسعة في هذا المجال. كما شاركت الأستاذة نجلاء الطبلاوي، قائد فريق التدريب بالبرنامج، والأستاذة نسرين محمد سرحان، منسق البرنامج بديوان عام المديرية، في الإعداد والتنفيذ.

ياسر عمارة: البرنامج التدريبي سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في الأداء التعليمي بدمياط

وأوضح "ياسر عمارة" وكيل التعليم بدمياط أنه من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج التدريبي في تحقيق نقلة نوعية في الأداء التعليمي بدمياط، من خلال تمكين القيادات التعليمية من تطبيق أحدث الاستراتيجيات التربوية وتطوير مهاراتهم في القيادة والإدارة المدرسية.

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