السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق البرنامج التدريبي المكثف لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بدمياط

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

تابع  "ياسر عمارة " وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مساء اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، انطلاق البرنامج التدريبي المكثف لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

رفع كفاءة القيادات التعليمية من خلال حقيبة التدريب الشاملة لبرنامج "التعليم من أجل الغد"

 

وشهدت قاعة التدريب بديوان عام المديرية انطلاق فعاليات اليوم الأول من البرنامج، والذي يمثل اللبنة الأولى في حقيبة التدريب الشاملة لبرنامج "التعليم من أجل الغد" الهادف إلى رفع كفاءة القيادات التعليمية وتزويدهم بأحدث الأساليب التربوية.

ورشة عمل لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية.
ورشة عمل لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

 

وقد تولى الأستاذ أيمن عويس، كبير المدربين والمشرف على البرنامج بالمحافظة، مهمة تقديم التدريب، مستعينًا بخبرته الواسعة في هذا المجال. كما شاركت الأستاذة نجلاء الطبلاوي، قائد فريق التدريب بالبرنامج، والأستاذة نسرين محمد سرحان، منسق البرنامج بديوان عام المديرية، في الإعداد والتنفيذ.

ياسر عمارة: البرنامج التدريبي سيسهم  في تحقيق نقلة نوعية في الأداء التعليمي بدمياط

 

وأوضح "ياسر عمارة" وكيل التعليم بدمياط أنه من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج التدريبي في تحقيق نقلة نوعية في الأداء التعليمي بدمياط، من خلال تمكين القيادات التعليمية من تطبيق أحدث الاستراتيجيات التربوية وتطوير مهاراتهم في القيادة والإدارة المدرسية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارات التعليمية التربية والتعليم بدمياط ديوان عام المديرية وزارة التربية والتعليم وكلاء الادارات التعليمية وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم زارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

وكيل تعليم دمياط يهنئ الفائزين بمسابقة الطالب المثالي للاتحادات الطلابية للمراحل الثلاث
ads

الأكثر قراءة

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تكاثر للسحب المتوسطة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية

شعبة الاتصالات تكشف أسباب تحرك أسعار الهواتف المحمولة (فيديو)

شاهد، مهارات إيفرتون دا سيلفا صفقة الأهلي المحتملة

كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

الأهلي يحدد القيمة المالية لضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا

منوعات

المزيد

السعودية تحبط محاولة تهريب 1.3 طن حشيش وأكثر من مليون قرص مخدر

50 % من الفرنسيين يخشون حوادث الطرق في ليلة رأس السنة لهذا السبب

امرأة تقتل عائلتها بكعكة عيد ميلاد مسمومة

دولة تقيم مراسم دينية لحرق جثمان مانموهان سينغ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم السبت

الملوخية بـ 10 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الجاثية وفضائلها وسبب النزول

«لا يغرنك تقلب الذين كفروا»، محمد سيد طنطاوي يكشف تحذير الله للمؤمنين

هل تعتبر الخادمة ملك يمين؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية السابق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية