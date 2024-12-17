الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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تعليم دمياط ينظم محاضرات مجانية تغطي جميع المواد الدراسية للثانوية العامة (صور)

وكيل الوزارة يتابع
وكيل الوزارة يتابع فاعليات محاضرات الطلبة

تفقد، اليوم، ياسر عمارة  وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات المحاضرات المجانية التي تم تنظيمها لطلاب الصف الثالث الثانوي بمختلف المواد الدراسية، وذلك بمدرسة كفر سعد الثانوية المشتركة.

إقبال كبير من الطلاب على المحاضرات للاستفادة من الخبرات التي يقدمها المعلمون المتميزون

حيث لاقت هذه المحاضرات إقبالًا كبيرًا من الطلاب، الذين حرصوا على حضورها للاستفادة من الخبرات التي يقدمها المعلمون المتميزون

وأوضح "وكيل الوزارة " أن هذه المحاضرات تهدف الي الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال تقديم شرح مبسط للمواد الدراسية، وتوفير فرص للتفاعل بين الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى خدمة الطلاب حيث تساهم في سد الفجوات التعليمية، وتقديم الدعم اللازم للطلاب لتحقيق أفضل النتائج.

وكيل تعليم دمياط يتابع فعاليات المحاضرات المجانية التي تم تنظيمها لطلاب الصف الثالث الثانوي
وكيل تعليم دمياط يتابع فعاليات المحاضرات المجانية التي تم تنظيمها لطلاب الصف الثالث الثانوي

وحث "عماره" الطلاب علي مواظبة حضور المحاضرات لكونها تهدف تخفيف العبء على أولياء الأمور من خلال توفير الدروس الخصوصية مجانًا، مما يقلل من التكاليف المادية التي يتحملها أولياء الأمور وتتاح الفرصة لجميع الطلاب للاستفادة من هذه المحاضرات، بغض النظر عن ظروفهم المادية أو الاجتماعية.

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