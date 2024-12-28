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رياضة

جماهير المنتخب السعودي ترد على تصريحات أسطورة منتخب العراق (فيديو)

يونس محمود، نجم منتخب
يونس محمود، نجم منتخب العراق السابق،فيتو

خليجي 26، هتفت جماهير المنتخب السعودي، ضد أسطورة منتخب العراق السابق، يونس محمود، عقب مباراة منتخب أسود الرافدين أمام الأخضر بكأس خليجي 26.

وهتفت جماهير المنتخب السعودي: “يونس وينه كسرنا عينه”.

تصريحات يونس محمود 

وقبل أيام، علق يونس محمود على تتويج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج العربي ساخرًا: «السعودية جاية تفوز باللقب؟، الأشقاء البحرينيين يقولون أيضًا إنهم قادمون للقب، الأمر طبيعي، البحريني والقطري والكويتي.. كلهم يأتون للقب وهذه حلاوة كأس الخليج، والجميل أكثر من اللقب، هو التجمع الخليجي».

 

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج بعد الفوز على نظيره منتخب العراق بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس الخليج “خليجي 26”.

سجل ثلاثية السعودية كل من سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة 56 وعبد الله الحمدان هدفين في الدقائق 80 و85، فيما جاء هدف العراق عن طريق مهند علي كاظم في الدقيقة 63.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج 

بهذه النتيجة يتأهل السعودية والبحرين لنصف النهائي فيما يودع العراق واليمن البطولة من دور المجموعات.

وجاءت ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج كالتالي:

1- السعودية 6 نقاط

2- البحرين 6 نقاط 

3- اليمن 3 نقاط

4- العراق 3 نقاط

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تشكيل السعوية أمام العراق

بدأ المنتخب السعودي المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، على البليهي، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

في خط الوسط: ناصر الدوسي، محمد كنو، عبدالإله المالكي.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله رديف، مصعب الجوير.

تشكيل العراق أمام السعودية

فيما بدأ المنتخب العراقي كالتالي:"

في حراسة المرمى: جلال حسن.

في خط الدفاع: منافس يونس، على فائز، على عدنان، مصطفى سعدون.

في خط الوسط: أحمد مكنزي، أمجد عطوان، إبراهيم بايش.

في خط الهجوم: أمير العماري، مهند على، أيمن حسين.

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