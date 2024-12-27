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رياضة

مدرب منتخب الكويت يعلق على مواجهة البحرين في نصف نهائي "خليجي 26"

بيتزي مدرب منتخب
بيتزي مدرب منتخب الكويت، فيتو

أبدى الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب منتخب الكويت، سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي خليجي 26، عقب تعادله مع قطر بنتيجة (1-1) مساء اليوم الجمعة، بالجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي.

ورفع الأزرق الكويتي رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى؛ ليضرب موعدا مع منتخب البحرين في نصف نهائي خليجي 26.

مدرب منتخب الكويت يتحدث عن مواجهة البحرين في نصف نهائي خليجي 26

وقوبل بيتزي للمرة الثانية في المؤتمر الصحفي بتصفيق من قبل بعض وسائل الإعلام، في دلالة على حالة الرضا عن ما يقدمه الأزرق خلال الفترة الأخيرة.

وقال بيتزي إن مواجهة البحرين لن تكون سهلة على الإطلاق، مشيرا إلى أنه يعرف الأحمر من خلال تدريبه في وقت سابق.

وأضاف مدرب الكويت في المؤتمر الصحفي: "كنت واثقا من التأهل إلى نصف النهائي وقدمنا مستوى مميز أمام قطر".

وشدد بيتزي صاحب الـ56 عاما على أهمية الاستشفاء قبل مواجهة البحرين والوقوف على جاهزية اللاعبين.

ترتيب المجموعة الأولى في خليجي 26

عمان 5 نقاط

الكويت 5 نقاط

الإمارات نقطتين

قطر نقطتين

 

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