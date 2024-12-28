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رياضة

مواجهات الكبار، تعرف على موعد مباريات نصف نهائي كأس خليجي 26

السعودية
السعودية

خليجي 26، اكتمل المربع الذهبي لبطولة خليجي 26 المقامة حاليا في الكويت بتأهل 4 منتخبات لنصف النهائي.

 

مباريات نصف النهائي في خليجي 26

وتقام مباريات مباريات نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل، والمواجهات كالتالي..

السعودية ضد عمان 4:30 مساء

الكويت ضد البحرين 7:45 مساء

 

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج بعد الفوز على نظيره منتخب العراق بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس الخليج “خليجي 26”.

سجل ثلاثية السعودية كل من سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة 56 وعبد الله الحمدان هدفين في الدقائق 80 و85، فيما جاء هدف العراق عن طريق مهند علي كاظم في الدقيقة 63.

 

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج 

بهذه النتيجة يتأهل السعودية والبحرين لنصف النهائي فيما يودع العراق واليمن البطولة من دور المجموعات.

وجاءت ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج كالتالي:

1- السعودية 6 نقاط

2- البحرين 6 نقاط 

3- اليمن 3 نقاط

4- العراق 3 نقاط

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تشكيل السعودية أمام العراق

بدأ المنتخب السعودي المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، على البليهي، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

في خط الوسط: ناصر الدوسي، محمد كنو، عبدالإله المالكي.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله رديف، مصعب الجوير.

 

تشكيل العراق أمام السعودية

فيما بدأ المنتخب العراقي كالتالي:

في حراسة المرمى: جلال حسن.

في خط الدفاع: منافس يونس، على فائز، على عدنان، مصطفى سعدون.

في خط الوسط: أحمد مكنزي، أمجد عطوان، إبراهيم بايش.

في خط الهجوم: أمير العماري، مهند على، أيمن حسين.

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