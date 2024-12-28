وزير الشباب يجتمع بمجلس أمناء نادي النادي بشيراتون

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، اجتماعًا بمجلس أمناء فرع نادى النادى بشيراتون برئاسة محمد السلاب، للتعرف على الخطط المستقبلية للنادي.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع التطويرية في نادي النادي التي تهدف إلى تحسين المنشآت الرياضية وتوفير بيئة مثالية لممارسة الأنشطة الرياضية، كما تم استعراض الخطط المستقبلية للنادي، بما في ذلك استراتيجيات جذب الشباب وزيادة المشاركة في الفعاليات الرياضية.

وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجلس أمناء نادي النادي شيراتون

وأكد وزير الشباب والرياضة علي الاهتمام بنشر الرياضة داخل المجتمع في إطار استراتيجية ورؤية الوزارة، والعمل على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وإقامة منشآت جديدة تلبي احتياجات النشء والشباب، مبينًا أن سلسلة نادي النادي تساهم في تحقيق تلك الرؤية.

وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجلس أمناء نادي النادي شيراتون

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن سلسلة نادي النادي تخدم قطاعًا عريضًا من الأعضاء من النشء والشباب والمواطنين، وتقدم لهم كل الخدمات والبرامج الرياضية والشبابية والثقافية والفنية بفضل تنوع إنشاءاتها، مشيرًا أن فرع نادي النادي بشيراتون يمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن نادي النادي فرع شيراتون يضم مبنى إداري، وصالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أوليمبي، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحال تجارية وقاعة الاحتفالات.

وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجلس أمناء نادي النادي شيراتون

وزير الشباب والرياضة يطمئن على الحالة الصحية للاعب الزمالك السابق في المستشفى

فيما زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، والذي تدهورت حالة الصحية خلال الفترة الأخيرة، في المستشفى الذي يرقد فيه اللاعب وذلك برفقة عدد من أعضاء اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة.

وخلال الزيارة، حرص وزير الشباب والرياضة على الاطمئنان على الحالة الصحية للاعب، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة حياته الطبيعية، كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للاعب وعائلته خلال هذه الفترة الصعبة، معربًا عن تفاؤله بتحسن حالة اللاعب إبراهيم شيكا، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وزير الشباب والرياضة يطمئن على الحالة الصحية للاعب الزمالك السابق في المستشفى

ووجه الدكتور أشرف صبحي اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة بمتابعة حالة اللاعب بالتنسيق مع المستشفي الجوي التخصصي لتذليل كافة المعوقات لعلاج اللاعب.

ولعب إبراهيم شيكا في مركز الظهير الأيسر لنادي الزمالك لكنه ترك النادي في عمر 19 عامًا، وبعد الرحيل عن الزمالك انتقل إلى المقاولون العرب، ثم إلى طلائع الجيش.

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