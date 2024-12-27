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رياضة

20 مليون جنيه و200 رحلة عمرة، وزير الرياضة ونظيره الإماراتي يطلقان اليوم ماراثون زايد بالعاصمة الإدارية

ماراثون زايد الخيري،
ماراثون زايد الخيري، فيتو

ماراثون زايد، تنطلق اليوم الجمعة فعاليات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 25 ألف مشارك، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويطلق الماراثون، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات، من أمام البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحضر الماراثون الفريق الركن محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون من الجانب الإماراتي، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات في مصر، إلى جانب مجموعة من الرياضيين والإعلاميين.

وحرص وزير الشباب والرياضة على متابعة الاستعدادات الكاملة لبرنامج الماراثون كاملًا، بما في ذلك توقيت إطلاق شارة البدء لفئتي الأسوياء وذوي الهمم، وذلك للتأكد من جاهزية الحدث وسير العمل بالشكل المخطط له.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية الالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة لضمان سلامة المشاركين، خاصة مع مشاركة الآلاف من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات. كما شدد على المتابعة الدقيقة والمستمرة لجميع التحضيرات المتعلقة بالماراثون، استعدادًا لانطلاق النسخة التاسعة خلال الساعات المقبلة.

وتقام هذه النسخة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه  لصالح مستشفى 57357، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الجمعة، بمجموع جوائز يبلغ 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 200 تذكرة عمرة يتم السحب عليها.

 

وزير الرياضة يراجع الإجراءات الاحترازية للتأمين الطبي للمشاركين قبل ماراثون زايد 

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقد اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، لمناقشة مستجدات أعمال اللجنة، بحضور الشركة المنظمة والمسئولين عن اللجنه الطبية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية للتأمين الطبي للمشاركين.

وشدد وزير الشباب والرياضة علي اتباع كافة وسائل الأمان والسلامة للحفاظ على سلامة المشاركين في المقام الأول، حيث يشارك فيه الآلاف من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات.

وزير الرياضة يراجع الإجراءات الاحترازية للتأمين الطبي للمشاركين قبل ماراثون زايد

وزير الرياضة يناقش آخر استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري

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