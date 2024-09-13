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رياضة

نادي النادي بشيراتون يحصد بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات تحت 6 سنوات

فريق الجمباز بنادي
فريق الجمباز بنادي النادي، فيتو

حصد فريق الجمباز فني آنسات تحت 6 سنوات بنادي النادي فرع شيراتون، المركز الأول خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/2025، والتي أقيمت على الصالة المغطاة بنادي مدينة نصر الرياضي.

قائمة فريق الجمباز

وضمت قائمة اللاعبات في الفريق كل من: ديمة كريم – ليان عبد الله – فريدة كريم – ليلى عبد الحميد – ليليا أحمد – نادين وليد – نازلي محمد – تمارا تامر – مليكة محمد – داليدا محمود.

وضم الجهاز الفني للفريق كل من: محمود سيد المدير الفني، ومها نجيب المدرب العام وخالد محيي مدرب عام وكريم عبد اللطيف مدرب وسلمى أحمد مدرب، وتولى الدعم الفني أثناء البطولة جنة خالد وآية طارق.

فيما ضم الجهاز الإداري رامي العجمي رئيس مجلس إدارة الشركة المشرفة على الأكاديمية.

وقدمت لاعبات نادي النادي فرع شيراتون أداء مميز خلال مشاركتهن في بطولة كأس مصر، وتوجن بـ10 ميداليات ذهبية والمركز الأول في الترتيب العام.

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