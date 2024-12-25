وزير الرياضة ونظيره الإماراتي يعقدان جلسة حوارية حول ريادة الشباب

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات، جلسة حوارية مع عدد من الشباب المصري من مختلف المحافظات حول ريادة الشباب واستكشاف الفضاء.

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الشباب هم قادة المستقبل، وعلينا جميعًا دعمهم ليكونوا على دراية بالتحديات العالمية وبفرص الابتكار والإبداع، موضحا أن هذا اللقاء يمثل خطوة أخرى نحو تعميق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، وإتاحة الفرصة لشبابنا للاستفادة من خبرات ملهمة مثل تجربة الدكتور سلطان النيادي”.

أشرف صبحي ونظيره الإماراتي يعقدان جلسة حوارية حول ريادة الشباب واستكشاف الفضاء

من جانبه، تحدث الدكتور سلطان بن سيف النيادي عن تجربته الرائدة كأول رائد فضاء عربي يقوم بمهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية، حيث استعرض التحديات التي واجهته وكيف شكلت رحلته مصدر إلهام للشباب العربي.

أشرف صبحي ونظيره الإماراتي يعقدان جلسة حوارية حول ريادة الشباب واستكشاف الفضاء

حيث أوضح قائلا: "رحلتي إلى الفضاء كانت تجربة استثنائية حملت فيها أحلام وطموحات الشباب الإماراتي والعربي إلى أفق جديد. قبل 5 سنوات كنا اشخاص عاديين ولكن كان لدينا حلم كبير وفرصة اتيحت لنا مع التخطيط الجيد، تمكنا من الوصول الى ما نحن عليه الأن".

أشرف صبحي ونظيره الإماراتي يعقدان جلسة حوارية حول ريادة الشباب واستكشاف الفضاء

وفي ختام حديثه حرص والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشئون الشباب بالإمارات، على إيصال رسالة للشباب والتشديد على سعيهم وراء أحلامهم مهما بدت مستحيلة، والمثابرة والتعلم كل يوم شيء جديد.

أشرف صبحي يلتقي مسئولي اتحاد الشرطة الرياضي

فيما اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللواء علي سمير مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي والوفد المرافق له؛ لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، في إطار دعم الرياضة المصرية وتوسيع قاعدة الممارسين للأنشطة الرياضية.

تناول اللقاء، مناقشة التعاون في النشاط الرياضي، ودعم حاضنات في ألعاب المصارعة والجودو والتايكوندو ورفع الأثقال وألعاب آخري، دراسة خطة عمل تنفيذية، دعم الرياضيين بالاتحاد، تماشيًا مع مستهدفات 2028 و2032.

أشرف صبحي يلتقي مسئولي إتحاد الشرطة الرياضي

كما تطرق الحديث إلي مناقشة المبادرات والبرامج المشتركة التي تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرياضة المصرية، بالإضافة إلي الدعم اللوجستي من الوزارة إلى اتحاد الشرطة الرياضي.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاتحاد في إطار تعزيز أواصر الشراكة، والتعاون في كافة المجالات الرياضية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بجهود الاتحاد في نشر الوعي الرياضي والمساهمة في خلق بيئة رياضية آمنة ومتكاملة.

وزير الشباب والرياضة يدعم المخترع الصغير صاحب ابتكار نظارة ذكية للمكفوفين

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطونيوس ماجد المخترع الصغير صاحب ابتكار النظارة الذكية للمكفوفين، وذلك في إطار اهتمام وزارة بدعم المواهب الشابة وتشجيع الابتكار.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المخترع الصغير هو نموذج مشرف للشباب المصري المبدع، وابتكاره للنظارة الذكية وابتكارات أخرى، يعد إنجازًا يثبت قدرات شبابنا على إيجاد حلول تكنولوجية للتحديات اليومية.

وزير الشباب والرياضة يدعم المخترع الصغير صاحب ابتكار نظارة ذكية للمكفوفين

وقال صبحي: "نلتزم بتوفير كل الدعم اللازم له ولغيره من المبدعين من خلال برامجنا وأنشطتنا، لإبراز مواهبهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية تخدم الوطن".

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