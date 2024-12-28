بعد قرارات لجنة الانضباط، بيراميدز يفقد جهود 3 من لاعبيه في المباريات المقبلة

يفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد من لاعبيه خلال مبارياته القادمة، بعد قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، التي أعلنها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وكانت قد اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ولم يتم إعلانها في حينه.

وبناء علي تلك القرارات يفتفد فريق بيراميدز جهود ثلاثة لاعبين هم لاعبه مروان حمدی ست مباريات قادمة لما بدر منه عقب نهاية مباراة الأهلى وبيراميدز بداية من مباراة الجونة الإثنين القادم، ومحمود عبد العاطى الشهير بـ ( دونجا) يغيب أيضا ثلاث مباريات، كما يفتقد بيراميدز اللاعب كريم حافظ مباراة واحدة وهي الجونة فقط.

قرارات لجنة الانضباط

وبشان الشكوى المقدمة من نادى بيراميدز إف سى ضد النادى الأهلى، فقد قررت لجنة الانضباط الآتى:

1- حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، مع تحذيره لما بدر منه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

2- إيقاف اللاعب خالد محمد عبد الفتاح ثلاث مباريات، لما بدر منه عقب طرده في مباراة الأهلى وبيراميدز.

3- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى، ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبى المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التعاقدات (وقت اتخاذ القرار)، فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي.

4- حفظ الشكوى المقدمة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور فيما نسب إليه.

اما بشأن شكوى النادى الأهلى ضد نادى بيراميدز إف سي:

1- إيقاف اللاعب محمود عبد العاطى الشهير بـ ( دونجا) ثلاث مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكم المباراة.

2- إيقاف اللاعب كريم حافظ مباراة واحدة لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز.

3- إيقاف اللاعب مروان حمدی ست مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه عقب نهاية مباراة الأهلى وبيراميدز.

4- الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على اللاعب محمد الشيبي الموقعة من لجنة المسابقات، بالإيقاف ثلاث مباريات، وغرامة خمسين ألف جنيه، لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز.

5- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من ممدوح عيد، الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، والكابتن/ هانى سعيد، المدير الرياضى، واللاعب/ محمود عبدالحفيظ الشهير بـ(زلاكا)، واللاعب/ أحمد ناصر محمود الشناوى، والمدير الإداري لبيراميدز أحمد محمد زاهر.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهته القامة أمام الجونة بالغردقه ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والجونة

ويحل فريق بيراميدز ضيفا علي الجونة في الخامسة مساء الاثنين القادم بملعب خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 11نقطة وهو نفس رصيد الزمالك والأهلي الذين يسبقاه بفارق الأهداف وخلفه سيراميكا والمصري بنفس الرصيد بفارق الأهداف.

مدرب بيراميدز يلغي مران الفريق

انتابت الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، حالة من الغضب والاستنكار خلال مران الفريق اليوم باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر يورتشيتش إلغاء المران اليوم اعتراضا على كثرة عدد الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وفوجئ يورتشيتش بإصابة الثنائي فيستون ماييلي وكريم حافظ خلال المران سبقهم مروان حمدي بعد مباراة فاركو الأخيرة لينضموا إلى قائمة المصابين التي تضم سبعة لاعبين آخرين وهو ما أثار غضب المدير الفني الذي يعاني من كثرة الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض ماييلي للإصابة في العضلة الخلفية وأصيب كريم حافظ في السمانة.

إصابات بيراميدز

ويعاني بيراميدز من إصابة ثمانية لاعبين هم رمضان صبحي الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليا مع الجهاز الطبي، وأحمد سامي والذي يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي، وأسامة جلال والذي يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليا برنامجه التأهيلي، ومهند لاشين ويعاني إصابة في الركبة، ومحمود دونجا والذي يجري التأهيل من إصابة الركبة، ومحمد رضا بوبو الذي يعاني من نزلة برد، وأيضا عماد ميهوب ومصطفي فتحي، قبل أن ينضم إليهم مروان حمدي وماييلي وكريم حافظ.

إيقاف إبراهيم عادل

وقرر المدير الفني للفريق السماوي كرونسلاف يورتشيتش عدم مشاركة إبراهيم عادل في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبه منفردا حتى إشعار آخر.

ووقع مسؤولو نادي بيراميدز غرامة مالية على لاعب الفريق إبراهيم عادل قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك لاعتراضه على استبداله في الدقيقة 81 من عمر مباراة فاركو يوم الأربعاء الماضي بالجولة السادسة بالدوري والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.

قرعة دور لـ32 بكأس مصر

واقيمت اليوم قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة

واسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز لنظيره المنصورة بدور ل32

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

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