بيراميدز يعلق على العقوبات الموقعة على فريقه بعد شكوى الأهلي

علق مسئولو نادي بيراميدز على العقوبات التي تم توقيعها على فريقهم في أعقاب الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضدهم، وكذلك القرارات المتعلقة بشكوى بيراميدز ضد الأهلي عقب أحداث لقاء الفريقين الأخير.

وأفاد مصدر مطلع داخل النادي السماوي بأن هناك حالة من الهدوء تسود بين مسئولي النادي فيما يتعلق بالعقوبات التي تم اتخاذها، مع عدم اعتراضهم بشكل عام على هذه القرارات.

وأشار المصدر إلى أن الاستثناء الوحيد هو عقوبة اللاعب مروان حمدي، حيث يوجد تحفظات من قبل إدارة بيراميدز، خاصة في ظل تقديم اللاعب اعتذارًا لجماهير الأهلي بعد الحادثة.

وفيما يتعلق بالتظلم على القرارات، أكد المصدر أنه لا توجد نية حاليًا لدى إدارة بيراميدز للتقدم بأي تظلم ضد العقوبات المقررة، خاصة في ظل إصابة اللاعبين الموقوفين، وهما مروان حمدي وكريم حافظ، ما يعزز من موقف النادي في عدم الإصرار على الطعن ضد القرارات.

ورغم ذلك، كشف المصدر عن أن هناك مناقشات داخل النادي حول التظلم الخاص بعقوبة مروان حمدي، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن بشأن الخطوة التالية.

مباراة الأهلي وبيراميدز

يذكر انه في يوم 22 من شهر يوليو الماضي شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري أحداثًا مؤسفة وتصدرها سباب مروان حمدي للجماهير الحمراء، وكذلك اتهامات محمود عبدالعاطي دونجا للحكم الألماني فيليكس تسفاير بالرشوة بالإضافة إلى بعض المشادات التي حدثت بين اللاعبين داخل الملعب وهو ما جعل النادي الأهلي يقُدم مذكرة رسمية لرابطة الأندية بسبب ما حدث في لقاء بيراميدز ونفس الأمر فعله مسؤولو بيراميدز

قرارات لجنة الانضباط

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، التى كانت قد اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ولم يتم إعلانها في حينه.

وبشان الشكوى المقدمة من نادى بيراميدز إف سى ضد النادى الأهلى، فقد قررت لجنة الانضباط الآتى:

1- حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، مع تحذيره لما بدر منه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

2- إيقاف اللاعب خالد محمد عبد الفتاح ثلاث مباريات، لما بدر منه عقب طرده في مباراة الأهلى وبيراميدز.

3- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى، ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبى المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التعاقدات (وقت اتخاذ القرار)، فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي.

4- حفظ الشكوى المقدمة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور فيما نسب إليه.

اما بشأن شكوى النادى الأهلى ضد نادى بيراميدز إف سي:

1- إيقاف اللاعب محمود عبد العاطى الشهير بـ ( دونجا) ثلاث مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكم المباراة.

2- إيقاف اللاعب كريم حافظ مباراة واحدة لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز.

3- إيقاف اللاعب مروان حمدی ست مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه عقب نهاية مباراة الأهلى وبيراميدز.

4- الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على اللاعب محمد الشيبي الموقعة من لجنة المسابقات، بالإيقاف ثلاث مباريات، وغرامة خمسين ألف جنيه، لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز.

5- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من ممدوح عيد، الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، والكابتن/ هانى سعيد، المدير الرياضى، واللاعب/ محمود عبدالحفيظ الشهير بـ(زلاكا)، واللاعب/ أحمد ناصر محمود الشناوى، والمدير الإداري لبيراميدز أحمد محمد زاهر.

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