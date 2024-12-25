الدوري المصري، ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة فاركو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - بلاتي توريه - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس

مباراة بيراميدز وفاركو

ويسعى فريق بيراميدز إلي العودة للانتصارات وتعويض تعادله الأخير أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما، كما يأمل فاركو تحسين وضعه بجدول الدوري.

ترتيب بيراميدز وفاركو



ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 5 مباريات الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو الفريق السماوى 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ويحتل فريق فاركو المركز الثامن برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراتين، سجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكهم مثلها

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